Uno de los dueños del Inter Miami le prometió a Messi una despedida en Barcelona

El máximo accionista del Inter Miami, Jorge Mas, reveló que le prometió a Lionel Messi que de alguna manera procurará que tenga una buena despedida en Barcelona, a la medida de lo que él merece.

"Me comprometí con Messi para hacer todo lo posible para darle la oportunidad de despedirse de sus hinchas en Barcelona. El Inter Miami irá al Camp Nou o jugaremos algún tipo de partido", indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La salida de Messi del Barcelona no fue de su agrado, no pudo despedirse de su club, que lo recibió cuando era niño. Las circunstancias no eran las que Lionel quería", afirmó en declaraciones a la revista El Club del Deportista, publicada en el diario español AS.

Por ese motivo, indicó que, cuando llegue el momento del retiro de Messi, hará "todo lo posible" para que el futbolista tenga la despedida que merece también en Barcelona.

Messi se fue repentinamente del Barcelona en 2021, a través de una conferencia de prensa, sin poder despedirse en el campo de juego de los hinchas. Luego de eso, pasó al París Saint Germain.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mas reiteró que quería que al argentino integrara el Inter en 2019 pero que, en ese entonces, no estaban dadas las condiciones.

"Siempre quise a Leo. Todos me decían que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami con su esposa e hijos. En 2019, en una reunión con su padre (Jorge) y David Beckham, le explicamos el proyecto y le dije: 'Tu hijo tendrá la oportunidad de crear un nuevo legado porque podrá cambiar un deporte en un país'", relató Jorge Mas.

Ese 'legado' del que habló con el padre del Campeón del Mundo es palpable y Mas agregó: "Siempre que jugamos de visitantes los estadios están llenos. El recibimiento a Messi ha sido extraordinario. Cuando fuimos a Nueva York éramos 30 mil personas y el 80 por ciento gritaba su nombre, había camisetas argentinas y de Inter. Me quedé impactado. Habrá un antes y un después de la llegada de Messi a la MLS".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/