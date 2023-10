Se agiganta la leyenda: Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro

Lionel Andrés Messi ganó el Balón de Oro 2023 y se consagró como el mejor jugador del mundo por octava vez en su carrera.

Durante la temporada 2022/23, Messi ganó la Liga y la Copa de Francia y la Copa del Mundo en Qatar.

/Inicio Código Embebido/

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! ????#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj