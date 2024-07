Cultura de Partusa

María Rosa Beltramo

Javier Milei dijo muchas veces que quiere acabar con el Estado. Nada de rediseñarlo o hacerlo menos burocrático. Por si quedaba alguna duda acerca de sus intenciones lo manifestó dentro del país y lo repitió en una entrevista a Free Press en California.

“Amo ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro”. Y como tuvo miedo de que no interpretaran sus propósitos correctamente, se explayó.

“Es como estar infiltrado en las filas enemigas", puntualizó. Luego hizo otras consideraciones destinadas a dejar en claro que él es la persona adecuada para afrontar esa tarea porque "la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado".

Con esa premisa resulta una verdadera tentación inferir que ha iniciado la demolición de algunas áreas sensibles de la administración a través del nombramiento de funcionarios capaces de ejecutar sus planes.

El presidente preparó esta semana el decreto de designación de El Dipy en la Secretaría de Cultura. Desde que se conoció, la noticia ha ido incrementando su volumen y con el pasar de las horas sufrió confirmaciones, desmentidas y agregados.

Pasando todo en limpio, hasta este sábado faltaba una firma de Sandra Pettovello para formalizar la designación y -extrañamente-pagarle al cantante una interesante suma, retroactiva a abril, ya que, al parecer, desde entonces viene cumpliendo tareas de asesoría.

Aunque cuesta, no habría que dejarse arrastrar por los prejuicios porque el músico todavía no adoptó ninguna medida y podría sorprender/nos con decisiones atinadas.

Sin embargo, la elección de Milei se parece demasiado a una provocación. Es casi una forma de mojar la oreja del adversario y cruzarse de brazos a la espera de que lance el primer mamporro y se arme la de San Quintín.

El Dipy, por si todavía hay algún argentino que lo ignore, es el intérprete y compositor a quien los amantes de la cumbia le deben la creación de "Partusa", tema emblemático de su producción discográfica y uno de los más solicitados en las presentaciones en vivo.

La canción cuenta la historia de un hombre cansado de sufrir por culpa de una mujer .El protagonista del relato está dispuesto a darle un corte a su situación , por lo que decide salir para dejar atrás la opresiva atmósfera doméstica.

Su objetivo es participar de una “partusa”, hasta hace poco un neologismo que la Real Academia Española terminó añadiendo al diccionario y que define como un término que describe una “fiesta o reunión descontrolada, que incluye bebidas alcohólicas y sexo”.

El tema sigue por el lado de los recursos del doliente enamorado para modificar su horizonte existencial (hay que sanar la herida/ fumo y chupo con carpusa) y alcanza el clímax poético buscado cuando le comunica a su amada que el tiempo juntos se acabó.

Hay que admitir que el mensaje podrá ser tachado de vulgar pero es de una claridad meridiana.

Dice el hombre elegido por Milei para trabajar en Cultura, “Andá a la puta que te parió/No sufro más por vos, no más/ Tomate el palo, no te pienso llamar/No me vengas a rogar/ándate a cagar, no, no/ Te la mandaste y ya no hay vuelta atrás”.

David Adrián Martínez se acercó a La Libertad Avanza cuando la flamante agrupación era un proyecto difícil de clasificar, que se desarrollaba en torno de la figura de un economista disruptivo.

El compositor ya había logrado llamar la atención a fuerza de permanentes pronunciamientos en contra de la política tradicional, la asistencia social y lo que él y varios de los que comparten su ideología, enuncian como populismo.

El Dipy avanzó sin pausa gracias a su capacidad para sorprender. El autor de “Me Re Cabio, close de ort” se impuso con rapidez en el frente mediático porque la tele se enamoró de un tipo que el público ubicaba en un espacio pero su discurso mostraba en las antípodas.

A partir de 2020 y aunque negaba pertenecer a las filas del PRO empezó a frecuentar actos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"El Dipy es un argentino que no se resigna, que construye su dignidad, que entiende que de la pobreza se sale con esfuerzo y trabajo. Le duele el país y por eso dice lo que hay que decir aunque a algunos les incomode escuchar” lo bendijo la actual ministra de Seguridad.

“De la política o te bajás o te corrompés” aseguró el cantante cuando le ofrecían distintos cargos. Con el tiempo lo pensó mejor y aceptó ser candidato a intendente de La Matanza por LLA. No le alcanzó para ganar pero tuvo un desempeño meritorio y reunió casi 150 mil votos, unos 20 mil menos que Fernando Espinoza, el triunfador.

Con esos antecedentes y el éxito que logró imponiendo desde el escenario sus propios temas, Milei decidió que el lugar ideal para el Dipy era Cultura.

No sabemos si cuando lo llamó pensaba, honestamente, que es el hombre indicado cuyo consejo logrará mejorar el cancionero popular o el liquidador elegido para resolver el desguace del área en tiempo récord.