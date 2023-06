Amor en el aire

María Rosa Beltramo

Aunque la protagonista del escándalo pudo abandonar el calabozo y volvió a su casa del country, la situación de la azafata Daniela Carbone está lejos de resolverse y transita los tramos iniciales de un proceso largo.

La mujer que empleó el teléfono de su hija para alertar sobre la colocación de una bomba en el vuelo AR1304 Ezeiza-Miami fue despedida después de 24 años de servicio y una foja intachable, enfrenta cargos por amenazas y aunque se ganara la lotería no podría disponer de un peso porque le trabaron embargo por 400 millones.

Su conducta generó sorpresa porque todos sus compañeros y superiores la tenían por una persona no sólo capaz, sino también equilibrada.

No obstante, un aparente brote de celos tras enterarse de que su ex tenía un nuevo amor, la llevó a la locura de intentar demorar la partida del vuelo en el que habían coincidido el que fue su pareja y su flamante conquista.

Las evidencias condujeron a los investigadores hacia Daniela que en tiempo récord terminó incriminada y detenida.

Antes de que le colocaran las esposas había logrado ,apenas, el objetivo de mínima: aplazar la partida del Airbus A330 con sus 270 pasajeros y 12 tripulantes, entre los cuales estaba Picho, su ex, y su reemplazante.

Conocido el incidente lo primero que se preguntó la gente es cómo pudo trabajar tantos años en un cargo que exige sangre fría y moderación, alguien capaz de semejante explosión.

Lo de Daniela es casi una travesura adolescente en comparación con lo que hizo La astronauta Lisa Marie Nowak cuando se enteró de que su amante la estaba engañando con una ingeniera de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Ocurrió en 2007 y la sangre no llegó al río porque la policía de Orlando actuó a tiempo y detuvo a Nowak, de 44 años, poco después de que intentara secuestrar a Colleen Shipman, de 29, que se había puesto de novia con el astronauta William Oefelien, de 41.

A diferencia de Daniela, que ya había concluido su relación con el asistente de a bordo conocido por su apodo de Picho, Lisa Marie-casada y madre de tres hijos-tenía una relación clandestina con su colega de la Nasa y estaba ilusionada con divorciarse para poder mostrarlo e irse a vivir con él.

Si se espera que una azafata sea tranquila, qué decir de una astronauta que un año antes de atravesar medio país para acabar con la que le estaba robando el amor de William, había realizado una exitosa misión de 12 días en el transbordador espacial Discovery, camino a la Estación Espacial.

Nadie sabe si el incidente de la amenaza de bomba en Buenos Aires terminará en Netflix, pero Hollywood no se podía perder un triángulo en el espacio y en 2019 estrenó "Lucy in the sky" con Natalie Portman en el papel de Nowak.

Daniela Carbone deberá afrontar un juicio y buscarse otro empleo. La astronauta norteamericana consiguió excelente asistencia legal y zafó de casi todo. Recibió un año de prisión en suspenso, pagó una multa de 25.500 dólares e hizo 50 horas de servicio comunitario. Su carrera espacial quedó en el olvido y nadie sabe dónde está, al menos hasta que algún equipo de la televisión la ubique para ilustrar una nota sobre el despecho.

William y Colleen, blanco de la ira de Lisa Marie, abandonaron la Nasa pero su relación sobrevivió al escándalo y hoy viven juntos, tuvieron un hijo y abrieron un portal digital dedicado a gestión literaria y servicios educativos. Colleen escribe cuentos infantiles. La literatura policial se ha perdido a una autora que podría usar su propia experiencia para una historia atrapante.