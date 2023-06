"La Riojana, una vid(a) cooperativa", la historia de una empresa social ejemplar

Mario González presenta "La Riojana": Un libro que narra la historia de la emblemática Cooperativa La Riojana, que ha dejado una huella imborrable en Argentina desde su fundación en 1930. En una entrevista exclusiva, Mario González, quien ha formado parte de la cooperativa durante 41 años, comparte detalles sobre su experiencia y la importancia de preservar la memoria colectiva.

El libro cuenta la fascinante historia de una empresa argentina que ha logrado destacar a nivel mundial gracias a su enfoque cooperativista y su compromiso con el comercio justo.

Narra el surgimiento de LA RIOJANA en 1940, cuando un grupo de inmigrantes italianos trajo consigo las ideas cooperativistas y las aplicó al cultivo de la vid en Colonia Caroya y posteriormente en Chilecito, en el interior de Argentina.

"Soy consciente de que si las nuevas generaciones no saben eh de dónde vienen las raíces, cuál es la historia, es difícil que sepan hacia dónde van", contó Mario a Entre Líneas.

Y agregó: "Con esto no quiero decir que tengan que estar anclado al al pasado, sino que solamente lo lo tengan presente para que no no ninguno incurran en los errores que seguramente habremos tenido nosotros o en las virtudes que se han ido produciendo con con muchas dirigencias que ha hecho mucho por la cooperativa".

Lo que comenzó como un pequeño proyecto se convirtió en la principal bodega Fairtrade orgánica del mundo, exportando vinos y aceites a países nórdicos de Europa y América.

LA RIOJANA se ha convertido en un referente global del comercio justo, generando recursos a través de sus exportaciones para llevar a cabo más de 40 obras destinadas al desarrollo social y ambiental.

Algunos ejemplos destacados incluyen la implementación de agua potable en red en Tilimuqui, la creación de una escuela agrotécnica preuniversitaria para 550 estudiantes y la construcción de un Centro de Salud para madres y niños en una zona rural habitada por 10.000 personas.

Además, la empresa brinda empleo a 350 socios, 280 empleados y está ligada laboralmente a 2.000 familias.

El autor del libro, Mario Juan González, es un agricultor apasionado y cooperativista de larga trayectoria.

Ha sido miembro del Consejo de Administración de LA RIOJANA durante más de 40 años, ocupando el cargo de Presidente durante 22 años (2000-2022). Su dedicación y contribución a la empresa le han valido reconocimientos como la Orden al Mérito Agrícola del Gobierno de Francia y el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Chilecito (UNDEC).

"La Riojana, una vid(a) cooperativa" es un relato cooperativo que combina documentación histórica, fotografías y testimonios de más de 70 personas que han sido protagonistas en la trayectoria de la empresa.

El libro ofrece una mirada inspiradora sobre cómo los valores cooperativistas y el comercio justo pueden transformar vidas y comunidades.

Con esta publicación, se espera que la historia de LA RIOJANA sirva como ejemplo y fuente de inspiración para otros emprendimientos sociales y cooperativas en todo el mundo, demostrando el poder del trabajo colectivo y la búsqueda de un desarrollo sostenible y equitativo.