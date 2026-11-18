En el mundo de la novela negra, pocos temas son tan inquietantes como el de los asesinos en serie. "La presa", la nueva obra de AUTOR-EDITOR, se adentra en este oscuro universo, presentando un relato que combina intriga y terror en una trama que atrapa desde la primera página.

La historia se sitúa cinco años después de la condena de Frank Patterson, conocido como el estrangulador de Willow Rock. El protagonista, Kilyan Kil, es asignado a un caso que lo confronta con un asesinato que sigue un patrón similar al de Patterson. Este hecho no solo revive el horror de los crímenes pasados, sino que también pone en jaque la capacidad de Kilyan para resolver el caso y enfrentar sus propios demonios.

Paralelamente, la detective Rebecka Pennino investiga el apuñalamiento de una joven en la casa de sus padres, quienes se encontraban de viaje. La conexión entre ambos casos se convierte en un rompecabezas que desafía a ambos investigadores, quienes deben sortear obstáculos y descubrir verdades ocultas en un entorno donde cada pista puede ser mortal.

La prosa de AUTOR-EDITOR se caracteriza por su ritmo ágil y su capacidad para crear atmósferas tensas. La obra no solo es un thriller que mantiene al lector al borde de su asiento, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y las cicatrices que dejan los crímenes en las comunidades.

En un contexto donde el interés por el género de novela negra sigue en auge, "La presa" se presenta como una lectura imprescindible para los amantes del misterio y el suspenso. La obra, que se publicará en 2026, promete no solo entretener, sino también provocar una profunda reflexión sobre la violencia y sus repercusiones.

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