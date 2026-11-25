Publicada originalmente en alemán en 1957, El milagro de San Genaro es una obra que surge de una profunda herida en la vida de Sándor Márai. Tras su ruptura con el régimen comunista en 1948 y su salida definitiva de Hungría, el autor encontró en Nápoles, entre las ruinas de la posguerra y una religiosidad milenaria, un escenario donde la miseria y una vitalidad indestructible se entrelazan. En esta tierra ajena, la condición de extranjero se convierte en el hilo conductor de una novela que plantea preguntas sobre la historia y la dignidad del individuo frente a los totalitarismos.

La trama se desarrolla en el barrio napolitano de Posillipo, donde la llegada de una misteriosa pareja de refugiados de Europa Oriental altera el equilibrio de la comunidad. Mientras la ciudad aguarda el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, el santo patrón, el protagonista, un intelectual despojado de patria y nombre, libra una intensa batalla interior contra el sinsentido de la historia. La aparición de su cuerpo sin vida al pie de un acantilado desencadena una investigación que revela que su final no fue un simple suicidio, sino un acto extremo de afirmación frente a la masa y la burocracia.

Más que una crónica de un milagro, esta novela se adentra en el exilio geográfico y existencial, así como en la resistencia moral del individuo en tiempos de derrumbe. Nápoles no es solo un escenario, sino una conciencia viva, contradictoria y orgullosa. La mirada de Márai transforma el prodigio en una meditación universal sobre la necesidad de creer cuando todo se tambalea, ofreciendo una obra esencial para comprender la conciencia y la fragilidad de Europa en el siglo XX.