Che, me voy a ir yendo: 5 argentinos cuentan de qué se trata emigrar en 2024

Era un viernes frío de enero. A las 20 hs preparé el termo y la yerba, más tarde que de costumbre. Prendí la computadora y me conecté a una videollamada. Una semana antes había confirmado mi presencia a Mates por el mundo, un laboratorio de escritura dirigido a gente como yo, que se había ido de Argentina pero que no la había dejado atrás.

Me encontré con cuatro cordobesas, un cordobés y una santafesina. Rápidamente me sentí en casa, a pesar de que para algunos fuera de día y yo ya viviera la noche cerrada. Paula Gastaldi y Lucía Bondini, directoras de Potencia Editorial, nos dieron la bienvenida y a lo largo de varios encuentros propusieron disparadores y ejercicios que ayudaron a contar nuestras historias. Gracias a su empatía, sensibilidad y pasión por la lectura y la escritura logramos la edición y publicación de "Migrar, textos desde afuera".

Esta obra narra las historias de cinco personas que decidieron dejar su tierra natal en busca de nuevas oportunidades alrededor del mundo. Esta colección de experiencias ofrece un vistazo íntimo y sincero a los desafíos y recompensas de la emigración, capturando la esencia de lo que significa dejar atrás las raíces y embarcarse en una aventura hacia lo desconocido.

Cada relato está impregnado de emociones profundas. Los protagonistas comparten sus duelos personales: la nostalgia por los paisajes familiares, la ausencia de los seres queridos y la constante búsqueda de un sentido de pertenencia en tierras extranjeras. Estas historias son un reflejo de su lucha interna, el anhelo por aquello que se dejó atrás y la necesidad de adaptarse y prosperar en un entorno nuevo y, a menudo, desafiante.

Pero "Migrar, textos desde afuera" no es sólo un libro de tristezas. También es una celebración de las oportunidades y las alegrías que trae consigo la emigración. A través de las páginas, los lectores descubrirán momentos de poesía y belleza en la cotidianidad de una vida nueva, y encontrarán pasajes llenos de humor y diversión que muestran la resiliencia y el ingenio frente a los nuevos desafíos.

Para aquellos interesados en explorar estas historias, Potencia y los escritores hemos decidido ofrecer la lectura de manera gratuita en línea. Esta decisión refleja el deseo colectivo de hacer accesible el resultado de este laboratorio. Quienes quieran apoyarnos y contribuir a futuras publicaciones pueden encontrar la información en el capítulo Proyecto Triángulo del libro.

"Migrar, textos desde afuera" es una ventana a la vida de sólo algunos de todos aquellos que han decidido abrazar el cambio y buscar un nuevo hogar por ahora, o para siempre. Una lectura más que interesante para quienes buscan entender el complejo y enriquecedor camino de la emigración.

Constanza Taccari, Juan Alonzo, Lucia Gutierrez Bressan, Valentina Pedernera y yo, los esperamos en este link: (click aquí)

Conocé las caras detrás de las palabras:

Lucía Gutierrez Bressan

Hola! Soy la Luli, para quienes me acompañaron en mi adolescencia, la Guti. Nací en Córdoba capital y hace unos años que Bilbao se convirtió en mi refugio itinerante. “Mates” apareció de la mano de una amistad de la escuela, la Pau, y fue una coyuntura hermosa de la vida: la propuesta de este espacio colectivo donde poder ahondar en un registro más profundo de mi experiencia de migración y decodificar de manera conjunta nuestras historias.

Constanza Taccari

Hola?? soy Constanza. Mi nombre tiene muchos apodos posibles, pero desde que me amigué con él lo prefiero completo. Tengo 28 años, soy psicóloga y crecí entre Las Rosas y San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe. Desde hace 4 años (que se sienten como una vida entera) estoy en Valencia, España.

Vivo cerquita del mar y eso me encanta, pero mi lugar preferido sin dudas es la escritura. Esa es mi casa y el espacio al que vuelvo una y otra vez, para pensarme, ordenarme y hacerme preguntas.

Desde hace tiempo mi escritura tiene que ver, principalmente, con la migración, las dimensiones de la distancia, las ausencias-presencias y la vida en movimiento. Mates fue una invitación a juntar todo eso y sacarlo afuera. Y qué bueno que así haya sido.

Valentina Pedernera

Mi nombre es Valentina, tengo 32, por si eso fuera importante. Soy abogada (por si eso también fuera importante). Me fui a Alemania con una beca doctoral y ahora estoy "de vuelta".

El proyecto Mates apareció de la mano de una amiga justo en el momento en que yo estaba por emprender la vuelta. En ese momento de emoción, movimiento y desafío, la escritura ordenó, nombró emociones y trajo información. Sea cual sea el modo, escribir es una forma de acompañarme y eso siempre me resulta provechoso.

Escribo "desde siempre" pero me animo a mostrar lo que escribo hace poco. Mi género literario favorito es la poesía. Creo que hay un arte exquisito en la poesía, porque describe el mundo de una manera mucho más sensible a las emociones y sensaciones. Logra colorear este mundo que muchas veces se vuelve un tanto automático, en blanco y negro.

Juan Alonzo

Hola, mi nombre es Juan, nací y crecí en las sierras de Córdoba pero desde hace un tiempo largo mi casa flota sobre el mar mediterráneo, quizás un día la marea la devuelva a sus raíces.

Tengo 37 años, quise ser arquitecto, me recibí de diseñador gráfico y la vida me convirtió en ilustrador. Cuento historias a través de dibujos y pinturas pero, tímidamente, con el tiempo, también fue apareciendo la escritura. Migrar es uno de los ejes centrales de estas historias y Mates me dio la posibilidad de ampliar y seguir explorando la escritura como forma de expresión.

*Juan realizó el arte de tapa de “Migrar, textos desde afuera”

Lucía Simioni

Hola! Me llamo Lucía, me dicen Lu. Los franceses escriben Lou y nunca pensé que mí propio nombre me iba a sonar extraño. Los acentos son potentes, como cordobesa estoy al tanto. Soy comunicadora y egresada de la UNC. Desde hace 3 años también soy habitante de Toulouse.

Siempre me gustó escribir, para mí. Para no olvidar, no olvidarme. Si mis textos pueden servirle a alguien más, excelente. Y si, además, me permite explicarle a quienes amo por qué me fui tan lejos, tant mieux.