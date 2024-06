Ley Bases: el día después de la aprobación en lo económico

Claudio Zuchovicki

¿Qué significa la Ley Bases? ¿Cómo será el día después en lo económico? Sin mucha respuesta, porque te voy a contestar lo mismo que la otra vez cuando salió el Senado. Lo que sí estoy seguro es que si no sale es un problema. Si sale, es un tema político, no solo es económico, no es el día después, sino que, si sale, por lo menos ves cierto orden político o al menos cierto manejo político.

Yo creo que, si sale, es un día mejor para las provincias, con algo más de recaudación, es algo más difícil para nosotros, que vamos a pagar más de Impuestos a las Ganancias, pero como es coparticipable, van a tener algo más de recursos las provincias, algunas libertades individuales que va a mejorar y el RIGI para mí sí es muy importante en términos que potencia inversiones.

Piensen ahí que estamos todos diciendo "no va a haber inversiones mientras que haya cepo", pero esto anticipa eso, porque finalmente no habría cepo para estas nuevas inversiones, entonces desde ese punto de vista podrías ver ingresos de dólares y desde ese punto de vista, si ingresan dólares para la inversión, no depende solo de la venta diaria de la cosecha, sino que te entre en un flujo de dólares más genuinos.

O sea, para mí es muy relevante, es muy relevante no solo para el Gobierno, sino para el día a día de nosotros, para muchos gobernadores también y para dejar de discutir este tema, (porque hace seis meses venimos dando vuelta con esto) como para decir "arrancamos ahora, empezamos a hablar de los temas" y creo que desde ese punto de vista es importante.

El cambio es muy de fondo y eso trae también mucha gente a favor y mucha gente que se va a oponer, y ahí depende a quién representa a cada uno. Ejemplo: si vos antes tenías un Estado recontra presente (a mi gusto ausente) pero se decía recontra presente, a mi gusto ausente, pero te asistía, te subsidiaba una tarifa, te subsidiaba viajes regresados, te subsidiaba un par de cosas, hay gente que va a decir "uy, perdí ese subsidio, ¿podré solo?". Y ese "podré solo", porque siempre cuando se te daba algo, no es que te daba plata del político de turno, no es que el gobernador, el intendente, el presidente o el legislador sacaba plata de su bolsillo para repartirte a vos y para hacer distribución equitativa, les sacaba a unos para darles a otros.

Ahora, al destrabar eso, va a haber unos que ya le van a sacar menos y va a decir, bueno, empiezo a invertir, y a otros que no le van a poner la plata. Es decir, esos están preparados para competir, estamos preparados la sociedad culturalmente para entender que la plata se hace laburando, que tengo que competir, que no puedo cargar todo a precio, que no es hacer lobby y tener el buen contacto para poder ganarme un contrato, que va a tener que ser por licitación y ganar el mejor, bueno, es un tema cultural relevante, pero a veces veo las calles y me parece que no sé si estamos preparados.

Hay un viejo dicho que siempre lo llevo presente: las empresas son como nuestros hijos, si vos las sobreprotegés, a la larga no se saben manejar solos. Y esto es lo mismo, muchas empresas acá, que se dicen empresarios, que yo no quiero escupir para arriba, porque trabajo en el sistema privado, me encanta el sistema privado, creo en el sistema privado, pero también hay ciertas empresas, y ciertos empresarios, que se dicen empresarios, que son hijos de una prebenda.

Entonces decís "bueno, estamos preparados a competir, que es cómo hago yo para mejorarle la vida a la gente, y cómo hago yo para que esa mejorarle la vida a la gente, me deje dinero, porque estoy creando algo. Pero ya mi público es la gente, no es trabajar o venderle al Estado, o solo al Estado; el Estado se quedó sin plata, y si te lo paga, te lo pagaba con, cuando el Estado te contrataba para algo, como no tenía más plata, no tenía más ahorros, te lo pagaba emitiendo plata, y esa plata generó lo que cambió la estructura.

Yo era operador de bolsa, en el recinto de los que gritaba, compro, vendo, compro, vendo, y para mí era el protagonista del mercado, salía ahí en la foto de los diarios, gritando, te hacían reportajes y un día nos reemplazaron los algoritmos. No hay más recinto, el público entra directamente, entonces yo tengo dos posturas: aprendo a hacerlo, busco un valor agregado en otra cosa, o en la interpretación de la información, o corto la calle, para que no venga la modernidad.

Veo la intención del Gobierno de no emitir pesos y el miércoles secaron mucho la plaza de pesos, porque el Banco Central antes se financiaba con Leliqs. Cuando veo que están secando la plaza de pesos, están recomponiendo algo. Si yo ajusto por inflación, lo que fue la inflación, al principio de año, lo que valía el dólar, al principio de año, le veo cierta lógica.

No hay tantos pesos como para generar una corrida, como en otros momentos, porque el Gobierno dejó de emitir, emitía para comprar dólares.

