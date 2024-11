Créditos hipotecarios: ¿es el momento adecuado para invertir en vivienda?

Claudio Zuchovicki

La consulta más reiterada en los mensajes es sobre los créditos hipotecarios. ¿Es hora de sacar uno o no? ¿Hay que tenerle miedo al UVA? Este es un tema conflictivo y me meto en él porque me afecta personalmente.

En el pasado, mi consejo para mis hijos siempre fue evitar los créditos hipotecarios y optar por alquilar o invertir en bonos del Tesoro Americano. Sin embargo, ahora me encuentro en conflicto. La situación actual me lleva a reflexionar sobre el costo de los alquileres y los créditos hipotecarios. El crédito hipotecario que ofrecen los bancos ronda el 5% más el UVA. La inflación, en mi especulación, se normaliza entre un 7% y un 10% anual. Mis cálculos indican que terminaría pagando algo muy parecido entre la hipoteca y el alquiler.

El riesgo de equivocarse es real. Si la inflación es más alta, el alquiler también aumentará. Históricamente, los alquileres suben de acuerdo a la inflación. Además, la oportunidad actual en el mercado inmobiliario es notable. El metro cuadrado de construcción en zonas promedio está en 1.500 dólares, mientras que una propiedad usada ronda los 1.200 dólares. Hoy en día, comprar es más barato que alquilar, y esta inconsistencia no puede durar mucho tiempo.

Si se detiene la construcción, la oferta se retrae y los precios pueden aumentar. En el peor de los casos, si compras una propiedad y no puedes mantenerla, puedes venderla y cancelar el crédito. A pesar de la experiencia negativa de quienes tomaron créditos UVA en el pasado, la historia muestra que muchos no tuvieron mora, incluso con inflaciones altas. Este año, la inflación podría estar cerca del 130%, pero el próximo año se espera que se normalice.

Un sueldo promedio en Argentina hoy está entre 800.000 pesos y un millón de pesos, lo que equivale a aproximadamente mil dólares. Comparado con el año pasado, donde el sueldo era de 400 a 500 dólares, ahora se tiene más capacidad de compra. La capacidad de ahorro también ha cambiado; antes era difícil ahorrar, pero ahora un 10% del salario puede significar 100 o 150 dólares. Esta combinación de factores me lleva a ser optimista.

Si hay momentos en la vida en los que hay que arriesgarse, creo que este es uno de ellos. A pesar de la incertidumbre, es importante considerar las oportunidades que se presentan.