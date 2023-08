Por qué no les corresponde un bono a nuestros empleados estatales

Adrián Simioni

La cuestión del bono salarial ordenado por Sergio Massa ha encendido varias discusiones acaloradas. Una de ellas es si los empleados públicos de las provincias y los municipios tienen derecho a cobrarlo o no. Gobernadores e intendentes han dicho que no lo van a pagar. Y la verdad es que no corresponde.

A diferencia de lo que pasa en el sector privado, en muchísimas provincias y municipios los empleados públicos ya tienen sus salarios atados automáticamente a la inflación. Son privilegiados que todos los meses tienen aumento. Y el bono no es un premio. Es justamente para tratar de alcanzar la inflación.

Miremos el caso de la Provincia de Córdoba.

Aún si uno quita los sueldos altos magistrados del Poder Judicial, las autoridades del Poder Ejecutivo y los legisladores estatales cordobeses cobraron en promedio en julio un salario sujeto a aportes (bruto) de 420.422 pesos. No todos cobran igual, por supuesto: los docentes tienen el promedio más bajo (297 mil pesos) y los judiciales el más alto (524 mil pesos). 420 mil es el promedio simple de judiciales, docentes, salud, policías, administrativos, etc. Datos de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Ese nivel es muy superior al del sector privado. Si uno toma los datos de Anses de junio y le agrega el 6,3% de inflación de julio, suponiendo que todos los sueldos privados se ajustaron por inflación, el salario privado promedio del país en julio fue 321.623 pesos. O sea que el salario estatal cordobés es de entrada 31% mayor al privado. Los patrones ganan menos que sus empleados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero eso es con el salario en blanco. Si tomamos los datos de Indec, que encuesta el promedio salarial en blanco y en negro, es peor. El último dato es para marzo. Si le agregamos a esa cifra la inflación de abril, mayo, junio y julio, el ingreso salarial promedio argentino fue de apenas 159.285 pesos. No llega a 160 mil pesos. Es decir que los estatales cordobeses cobran mucho más del doble. 422 mil contra 160 mil.

Pero además los estatales le han ganado largamente a la inflación. El mismo promedio simple que en julio dio 420 mil pesos en julio del año pasado había sido de 160 mil pesos. O sea que el salario de los estatales creció 163% en un año en el promedio de los sectores. Mientras, el salario privado en blanco nacional creció apenas 116%. Y el salario que encuesta el Indec (blanco y negro) aumentó 125%.

Lo midas como lo midas, el salario de los estatales es mucho mayor que el privado en blanco o en negro; viene aumentando mucho más que el privado en blanco y no sólo empardó sino que le ganó por mucho a la inflación en el último año.

Será por todas estas ventajas (más las largas vacaciones, los feriados religiosos, la falta de metas de producción, la inexistente exigencia de productividad y el hecho de que jamás te pueden echar) que uno casi no conoce empleados públicos que renuncien a su puesto.

Paradoja final: la inflación es generada por el Estado, que emite dinero sin respaldo, entre otras cosas, para pagar los salarios de sus empleados. Es curioso que sean entonces justamente ellos los que le ganen a la inflación y la recuperen mucho antes que los tontos que trabajan en el sector privado y pagan impuestos asfixiantes (incluido el inflacionario) para mantener a quienes, se supone, son sus empleados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/