La cuádruple paliza de Massa

Adrián Simioni

Sergio Massa no la tenía fácil. La posibilidad de que su partido fuera el más votado en las PASO era casi nula. No se dio. La posibilidad de que él fuera el candidato más votado era complicada, pero era una ilusión que habilitaba una apuesta. No se dio. La posibilidad de copar el liderazgo del pejotismo –lo que es decir el conurbano bonaerense- era alta. Pero no se dio: los barones le cortaron boleta y Kicillof está sacando 5 puntos más que Massa.

Ahora, la posibilidad de que su esposa Malena fuera intendenta de Tigre era casi total. Sin embargo, en este momento, 23 horas del domingo, es posible que Julio Zamora retenga la intendencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Massa se despertará hoy con la cantidad de votos más o menos esperada: el 26% de los votos del país (si se suman los de Grabois). Pero muy mal repartido. Mal expuestos. No lo muestran bien.

Es toda una complicación para enfrentar a los mercados este lunes, para afrontar el fin de Precios Justos y la difusión de la inflación del Indec mañana martes y, sobre todo, una complicación para decidir si aplica de ahora a octubre la austeridad que exige la economía argentina o si deja que todo siga su curso de colisión rogando que el choque le toque al futuro gobierno.