Más plata para el barril sin fondo de la Anses: ¿Con qué lo vamos a pagar?

Adrián Simioni

El martes, entre gatos y medianoche, los radicales y los peronistas no "K" se aliaron al kirchnerismo para frustrar la pelea todavía incierta de Javier Milei contra la inflación: dieron media sanción a una ley para aumentar jubilaciones por encima de los aumentos ya dados por el gobierno.

¿En qué consiste? Por DNU Milei ya estableció que las jubilaciones se vayan ajustando por inflación empezando por la inflación de febrero. El 20% de inflación de enero no fue incluido y a cambio Milei dio una compensación parcial del 12,5% para ese mes. Una brecha de 7,5%.

Los diputados ordenaron cubrir esa brecha. Pero no sólo eso. También ordenaron que una vez al año, en marzo, la Anses se fije si los salarios (Ripte) subieron más que la inflación, la Anses debe dar un aumento equivalente a la mitad de lo que subieron los sueldos.

Además establecieron que la mínima debe ser como mínimo igual a la canasta básica del adulto mayor, un indicador que no elabora el Indec sino, al menos hoy, por la Defensoría del Adulto Mayor, con una metodología que nadie conoce y sin la imparcialidad debida. Hoy, por ejemplo, la mínima de 207 mil pesos debería irse a 250 mil.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por último, ordenaron que la Anses destine parte de la recaudación del Impuesto al Cheque, del Impuesto País y del IVA a cumplir pagos a las cajas jubilatorias provinciales. O sea que le saca recursos a la Anses para dárselos a los gobernadores. Olvidate de eliminar alguna vez impuestos perversos como el Cheque o el País.

Los diputados dicen que eso es fiscalmente responsable porque tiene un costo de “sólo” medio punto del PBI. Hoy son 3 mil millones de dólares al año. Lo dicen así como si fuera hacer botella. Pero es el triple por ejemplo de la deuda que acumuló la Nación con las generadoras de electricidad y que tuvo que cubrir con un bono que a duras aceptaron a cambio de no dejar a oscuras a medio país.

Pero eso puede ser mucho más. Por ejemplo, la inclusión del Ripte implica hacer que las jubilaciones suban siempre más que los salarios: siempre suben. Si la inflación es mayor, ajustan por inflación; si los salarios suben más, suben por salarios. Pero las jubilaciones se pagan con un porcentaje de los sueldos. En algún momento habrá un descalce por una razón matemática.

La alianza de radicales, peronistas y kirchneristas busca así, sobre todo, desestabilizar fiscalmente a Milei; obligarlo en algún punto a volver a emitir. Primero porque nada dicen sobre limpiar la Anses, racionalizarlo. Por ejemplo, hoy hay personas que trabajaron y aportaron toda su vida y cobran sólo la mínima. Mientras, hay pensionados que nunca trabajaron y cobran la pensión de su cónyuge viudo (el pacto que había) pero además cobran una jubilación por moratoria. O sea el que trabajó cobra una y el que no trabajó cobra dos. Son innumerables las injusticias que hay. De limpiar todo eso, nadie dice nada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tienen otras iniciativas en carpeta para desestabilizar fiscalmente al Gobierno: volver a aumentar el presupuesto universitario (sin exigirles ahorro). O restituir el Fondo de Incentivo Docente, también sin exigirles un ajuste a gobernadores que usan la docencia como un seguro de desempleo y por eso tienen el triple de docentes que otras provincias, incluso dando menos horas de clases a los alumnos u obteniendo peores resultados.

Toda una movida demagógica e insustentable. El trabajo sucio nunca se hace. El objetivo no son las jubilaciones. Porque como no se puede pagar Milei lo va a tener que vetar, como hizo Cristina Kirchner cuando los opositores le repusieron el 82% móvil. Pero eso es lo que buscan: obligar a Milei a ser el malo de la película, vetando aumentos que ellos saben que no se pueden pagar.

Y, de paso, creando una excusa para no aprobarle la ley Bases: si Milei los veta a ellos ¿por qué ellos tendrían que aprobarle la ley Bases? Son estas paradojas: los opositores, incluso los radicales y peronistas que hasta hoy se disfrazaron de dialoguistas, están sacando su propio paquete de leyes Anti-bases antes que la ley Bases. Diputados quieren obligar a Milei a encender de nuevo la maquinita de emitir pesos, para que los que trabajan no dejen nunca de pagar el impuesto inflacionario e impedirle al gobierno derrotar la inflación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/