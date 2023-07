Los 10 meses en que Tierra del Fuego se exilió de la Argentina

Adrián Simioni

El número es alarmante: cada día, 637 argentinos, en su enorme mayoría muy jóvenes, se van de la Argentina a vivir a otro país. Se marchan. Chau. Significa que cada mes todo el departamento de Santa Rosa, en Mendoza, abandona el país. O que desaparece una ciudad santafesina como Rufino. Entera. En un mes. O directamente que, en tan solo 10 meses, se marcha la población completa de Tierra del Fuego. La población de toda la provincia.

Es tan impactante la cifra que conviene tomarla con pinzas. Pero aclaramos: en el desierto estadístico argentino es la única que hay. De hecho, conocemos este número gracias al diario La Nación, que hace más de un año hizo pedidos legales de información pública para que la Dirección Nacional de Migraciones se dignara a dar los datos.

Esos datos corresponden a un período de 20 meses, entre septiembre 2020 y abril de 2022, en gran parte momento de pandemia. Y se conocen porque durante la pandemia Migraciones les pedía a los viajeros que anotaran el motivo de su partida. En esos formularios, 372.000 dijeron que se iban por "residencia o mudanza". Fueron el 10 por ciento del total de los viajeros. Después de pandemia, Migraciones dejó de recolectar ese dato. Así que no sabemos más.

Pero la cifra es consistente con el sentimiento y la percepción general. Casi en todas las familias hay alguien que se ha marchado. O tenemos amigos, compañeros de trabajo, conocidos que se tomaron el palo. Se dice la frase hecha "los argentinos descendemos de los botes". 100 años después de la inmigración europea vayamos pensando en una nueva frase: "los argentinos disparamos en los aviones".

¿Quiénes se van? Son gente joven. El 40% de los que se marcharon tiene entre 25 y 40 años. Si los datos son serios, es una bomba: los que se van tienden a ser educados, tener iniciativa y ambición y estar dispuestos a tomar un riesgo. Una percepción general es que entre los que se van prevalecen los que trabajan en el sector privado y no en el estatal. Con lo cual se están perdiendo recursos valiosos, que dificultarán más que en Argentina haya más pagadores de impuestos y menos consumidores de impuestos.

¿Adónde se van? Esto los va a sorprender: 23% respondió que se marchaba a Brasil. El 19% a España. El 13% a Chile. Y el 9% a Estados Unidos.

Para tomar con pinzas. Pero no tanto como para ignorar. No hace falta que Migraciones se digne a juntar los datos correctamente y luego a publicarlos para saber que estamos viviendo una diáspora, un proceso demográfico central, resultado obvio de una catástrofe económica en el que un gerente de empresa de barrio Los Boulevares gana menos que el chico que se mete a trabajar de mozo en Miami. Lo sabemos porque se nos están yendo los jóvenes que no sostendrán nuestras jubilaciones. Y sobre todo porque se marchan los que más amamos -nuestros hijos, nuestros hermanos, los nietos aún no nacidos con los que nunca hablaremos el mismo idioma-. Y es imposible ignorar que ya no están. Que un día se fueron, junto a otras 636 personas que eligieron la puerta de salida.