La casta medio pelo: ¿Cuánto se gana en la Anses?

Adrián Simioni

Leonardo Fabre es un sindicalista de esos que se eternizan en Argentina. Tiene 73 años y todavía es el jefe del sindicato Apops, donde están afiliados la mitad de los casi 14 mil empleados de la unidad básica de La Cámpora, que seguimos llamando Anses. Pero Fabre ahora no es "K". Fue el compañero de fórmula de Guillermo Moreno en las PASO.

Y el lunes sorprendió tirándole un bombazo a Sergio Massa. Lo trató de chanta por decir en el debate presidencial que eliminó el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios. Hasta ahí, podría ser una interna.

El tema es que Fabre dice que Massa es un chanta porque, pese al cambio en Ganancias, muchos empleados siguen pagando el impuesto. Y Fabre dice que eso es lo que pasa en forma masiva en la Anses.

Ahora, si eso es cierto, quiere decir que una cantidad muy importante de empleados de Anses estaría cobrando más de 1.980.000 pesos, porque ese es el nuevo piso de Ganancias, equivalente a 15 salarios mínimos. Es una suma portentosa.

Y Fabré dice que sí. Que los empleados de Anses cobran más de 2 millones de pesos al mes.

¿Será así? No parece que tanto. Según los datos de la Jefatura de Gabinete de la Nación y de la Asociación Argentina de Presupuesto, en agosto último la remuneración promedio en la Anses promedió los 900 mil pesos. Debe haber muchos que cobren más de 2 millones de pesos. Pero no una mayoría.

Pero el tema no es ese, sino lo que deja al descubierto Fabre.

Primero, que los 900 mil pesos son una locura. Es casi el triple que los 325 mil pesos en promedio que cobraron todos los empleados privados en blanco que hay en el país en julio.

¿Cuál es la razón por la que quienes generan la riqueza tienen que ahogarse en impuestos e inflación para que una burocracia improductiva que vive de los impuestos y la inflación cobre el triple que ellos?

Segundo, es la concepción que tienen los empleados estatales que piensan como Fabre: están convencidos de que si ellos ganan el triple que los privados (o el séxtuple en el caso de los que cobran 2 millones de pesos) ellos no tienen que pagar Impuesto a las Ganancias. Aunque su sueldo se pague precisamente gracias a otros idiotas que sí pagan ese y otros impuestos. Ellos no quieren pagar los impuestos de los que ellos viven y que pagan otros que no viven de esos impuestos.

La casta no es sólo Martín Insaurralde. Lo de Insaurralde es grotesco y obsceno. Pero si nos ahorráramos a todos los Insaurraldes de la Argentina, el ahorro del Estado no sería ni por asomo el que se necesita para terminar con la inflación.

Hay otra casta, a la que no le alcanza para alquilar yates de 8.000 euros el día en Marbella, en comparación parece una oligarquía medio pelo. Pero, en cambio, es masiva. Por cada Insaurralde hay miles de Fabres. Los ingresos de esa casta masiva son el triple que los ingresos de miseria que tienen los siervos que la alimentan todos los días. Y la inflación no va a terminar hasta que nosotros no digamos "basta".