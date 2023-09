Kicillof, al menos dejá de dar vergüenza

Adrián Simioni

Siguen llegando datos acerca de la dimensión del fallo del tribunal neoyorkino que condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares por la estatización mal hecha de YPF por Cristina Fernández y Axel Kicillof. La demanda la hizo un fondo buitre que usó para demandar al país las acciones de YPF que Néstor Kirchner le forzó a Repsol a darle al grupo Petersen para crear una “burguesía nacional”. Es lo más insólito: el kirchnerismo no sólo es responsable de la demanda, sino que le dio al fondo buitre el insumo esencial para demandar al país.

Pero vamos a la dimensión de esto. Hoy nos enteramos por el especialista Sebastián Maril que el monto de la condena es el más grande que se haya fallado en contra de un país en la historia de los Estados Unidos. Y ocupa el puesto 16 en el ranking de los juicios más caros de la historia si se consideran absolutamente todos los juicios, es decir, incluyendo los fallos contra empresas y particulares.

Todo esto es muy vergonzoso. Pero lo más desopilante son los argumentos con los que Kicillof busca defender su inoperancia, la ignorancia con la que llevó al país a este punto. Vamos por parte.

Primero, quiso descalificar a Bullrich y Milei –que lo cuestionaron- acusándolos de querer vender “el mismo modelo de los que privatizaron YPF”. Si no fuera tan precario en sus razonamientos Kicillof no debería ir por ese lado. Porque los que protagonizaron la privatización fueron sus jefes: Néstor y Cristina Kirchner. Primero movieron cielo y tierra para ayudarle a Menem a juntar los votos para privatizarla. Como diputada provincial en Santa Cruz Cristina hizo un discurso arengando a apoyar la privatización. Luego, ya senadora nacional por Santa Cruz, votó la privatización. Néstor, gobernador de Santa Cruz, puso todo lo que había que poner para lograr la venta. Y no sólo eso: luego de privatizada vendió las acciones de YPF que habían quedado para las provincias petroleras tras la venta a Repsol. Es difícil ser más ignorante que esto.

Segundo argumento de Kicillof. Atribuyó el fallo de la jueza estadounidense Loretta Prieska a una intencionalidad electoral. Dijo: “¡Caramba! Qué casualidad. Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitre en un tribunal de Estados Unidos”. Es probable que Prieska ignore por completo quién es Kicillof. En 2021, tras una presentación de Argentina, el tribunal postergó el fallo para mayo de 2022. El gobierno argentino siguió accionando para demorar el juicio. En abril del año pasado se sabía que el fallo ocurriría en algún momento de este año. El propio Sebastián Maril fue informando periódicamente los plazos. El único que sabía que se venía un fallo, el único sorprendido es Kicillof. Cuánta ineptitud.

Finalmente, el argumento central de Kicillof es que el desastre que hizo junto a Cristina Fernández (el juicio cuesta un 33% más de lo que vale YPF con toda la furia) permitió que Vaca Muerta quedara para el país. Nos toma por idiotas. Creerá que somos como él. YPF no tiene nada que ver con Vaca Muerta. Es una mera concesionaria, como cualquier otra petrolera. Vaca Muerta pertenece a Nequén, a Mendoza y a Río Negro, que cobran regalías por eso, sea a YPF o a las demás petroleras. Es más: las demás petroleras aportan más impuestos que YPF (porque sus empleados pagan Ganancias).

Bajo este falso argumento (que la estatización de YPF permitió “recuperar” una Vaca Muerta que vale mucho más que YPF, lo que no tiene sentido porque siempre ha sido y es propiedad de las mismas provincias) Kicillof respondió a las críticas de Bullrich diciendo un disparate proviniendo de un supuesto economista: “Danos Vaca Muerta para la Provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita y además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes”, dijo, desafiante.

Es tan disparatado lo que dice que es difícil de explicar. Es como si a Kicillof estatizara la exportadora de granos más grande del país, la quebrara y, para justificarse dijera: “Dame toda la región pampeana y nosotros ponemos la guita”. Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La pampa vale infinita veces más que una cerealera igual que Vaca Muerta vale infinita veces más que YPF. Pero tanto la pampa como Vaca Muerta tenía, tuvo y tendrán dueños que no tienen nada que ver ni con YPF ni con la cerealera.

Kicillof no deja de sorprender. No tiene vergüenza en decir una catarata de estupideces para no reconocer la idiotez que cometió y que le costará a la Argentina el fallo más oneroso de la historia de los Estados Unidos contra un país soberano.