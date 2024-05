El Biri-Biri de Llaryora y Pullaro

Adrián Simioni

Ayer los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, se juntaron para coordinar políticas de seguridad. Nunca hubo tantas dobles LL juntas. Lo de la seguridad es un excusa formal. Son dos gobernadores con futuros abiertos, que en algún momento van a jugar la carta nacional. Ninguno quiere quedar de un lado de la grieta. Ni K ni anti K. Ni mileísta ni antimileísta. Como Massa en su momento, da la impresión de que quieren transitar la ancha avenida del medio. Pero no les resulta fácil encontrar un libreto más o menos lógico. Y por ahora terminan en un biri-biri, una lista de buenas intenciones contradictorias entre sí.

Por ejemplo, los dos se vistieron de federales para reclamarle a Milei más fondos, pero a la vez le piden que baje las retenciones a las exportaciones ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con gastar más o con cobrar menos impuestos? Porque las dos cosas no se pueden.

Es como cuando los usuarios del transporte de las dos provincias les exigen a Pullaro y Llaryora boleto más barato y, a la vez, más frecuencias. Los dos gobernadores saben que todo no se puede. No deberían comportarse igual.

Es más: los dos gobernadores podrían decir cosas más jugadas. Por ejemplo, pedir que Milei baje impuestos malos como las retenciones, que cumpla con las partidas que debe mandar a las dos provincias y que, en todo caso, recorte gastos nacionales que son fastuosos y no tienen ningún sentido. Pero no sólo no se animan a pedirlo sino que se oponen también a que se haga eso: por ejemplo, Llaryora presionó para que se sacara de la lista de empresas a privatizar a Fadea, la fábrica de aviones que hace más de 30 años que no fabrica ni un avión.

Es más: si a Llaryora y Pullaro las retenciones les parecen un pésimo impuesto que debería eliminarse ellos deberían hacer lo mismo con Ingresos Brutos, que es igualmente perverso. Pero de eso no hablan porque lo cobran ellos.

Piden inversiones pero no se animan a pedir en voz alta que el Senado vote de una vez el régimen de promoción de la ley Bases. Piden plata pero no se quieren ordernarles a sus senadores que aprueben la vuelta del Impuesto a las Ganancias.

En ese ni fu ni fa, en la utopía de tomar decisiones sin ensuciarse los deditos. Por ejemplo, dijo Pullaro con tono docente: “No vamos a salir adelante con ajustes ni solamente está mirando la macroeconomía”. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué mientras el gobierno nacional apuesta a frenar la inflación reduciendo el gasto público debería al mismo tiempo aumentar el gasto público para seguir financiando las “políticas activas”, los “subsidios”, el “aliento a la demanda”, en definitiva los “planes platita” que nos trajeron hasta acá? ¿Cómo se hacen las dos cosas al mismo tiempo? Es imposible.

A Llaryora y Pullaro les falta tomar una decisión o encontrar un libreto más refinado si es que quieren ser tomados en serio. Mientras, pueden seguir diciendo cosas así, inconsistentes, fulbito para la tribuna.