Defensores de Hamas: búsquense un argumento

Por Adrián Simioni

Hamas exhibió el jueves su carácter siniestro con el montaje de un espectáculo macabro para devolver a Israel los cadáveres la familia de ciudadanos argentinos Bibas: la mamá, Shiri; y sus dos hijos, Ariel y Kfir, que tenían 4 años y 9 meses de edad respectivamente cuando Hamas los secuestró.

Pero luego de la entrega los forenses israelíes constataron que el cuerpo atribuido a Shiri no es el de Shiri y que los dos nenitos no murieron por un bombardeo israelí, sino que fueron asesinados.

Alrededor de esto, se escuchan argumentos que desnudan el cinismo de quienes, con la excusa de reivindicar la existencia de un Estado palestino, justifican el terrorismo criminal de Hamas y, en muchos, casos, esconden un antisemitismo obsceno.

Primer argumento. El propio Hamas, en la opereta que montó, se quiso lavar las manos y culpó a Benjamin Netanyahu por la muerte de los dos nenes. "Murieron por los bombardeos". Aún si fuera cierto, es de una hipocresía funesta. Recuerda al ERP en Argentina. En 1947 –plena democracia- secuestró en Villa María al coronel Larraburre y lo tuvo más de un año encerrado en un pozo en Rosario.

Luego, Larraburre fue asesinado y tirado en un basural. Pesaba 48 kilos menos. Y tenía marcas de alambre en su cuello. El ERP, para exculparse, dijo que Larraburre se había suicidado. Hay que ser una basura moral para decir eso. El suicidio es el único acto humano que, por definición, sólo se puede realizar en una libertad absoluta.

Por definición. Decidir quitarte tu vida no puede ser un sucidio si no sos libre para decidirlo. Culpar a los bombardeos israelíes es un caso similar de cinismo: los bebés Bibas no hubieran estado en ningún lugar bombardeado si sus captores asesinos no los hubieran puesto allí.

El otro argumento –blandido por los antisemitas contra el periodismo, sobre todo- consiste en chicanear con una especie de Teoría de los Dos Demonios: "Eh! Ustedes hacen escándalo por dos nenes argentino-israelíes muertos y no dicen nada de los cientos de niños muertos por los bombardeos israelíes en Gaza". Y sí, la cifra que da el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas es una tragedia que avergüenza a la humanidad: unos 20 mil niños muertos.

Pero hay dos diferencias cruciales: Israel no secuestra niños palestinos para tenerlos de rehenes y asesinarlos si conviene o no, como hace Hamas. Israel toma prisioneros. Y los tomó al invadir Gaza luego de que el 7 de octubre de 2003 Hamas invadiera Israel, asesinara a 1.200 civiles y secuestrara a otros 251.

Lo demuestran las cifras del intercambio en estos días: Israel devuelve prisioneros tomados en acciones bélicas o sospechosos de ser terroristas, Hamas devuelve civiles secuestrados. Israel los devuelve vivos, Hamas devuelve uno muerto cada 4 vivos. Israel lleva devueltos más de mil; Hamas devolvió 133 vivos. Van 10 a 1.

La otra diferencia, la más crucial. Israel no sólo no inició esta guerra, si no que no mezcla a su población civil con su ejército, que está claramente identificado.

Hamas no sólo secuestra civiles del otro bando, sino que usa a su propia población civil como escudo humano, se confunde con ellos, monta sus cuarteles en hospitales y escuelas para forzar a Israel a matar civiles inocentes y hacerle pagar un alto costo en desprestigio mundial.

Por eso se supone que los militantes de Hamas estaban ya borrados del mapa, pero ayer reaparecieron y los pudimos ver con sus impecables y negros trajes de verdugos.

De algún modo, Hamas secuestra también a sus propios ciudadanos. Nadie sabe bien en qué medida los civiles de Gaza adhieren a esa estrategia de Hamas y están dispuestos a ofrendar sus vidas –y en tal caso su estatus de civiles es relativo- o cuántos de ellos son forzados a eso –y entonces son víctimas de Hamas, más que de Israel-.

Son diferencias clave, en una hecatombe humanitaria donde el dolor es indistinguible, pero la legitimidad moral de unos y otros no es la misma, no da igual. Los que quieran defender al terrorismo de Hamas tienen que buscarse un mejor argumento.