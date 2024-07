Argentina "Sumerge": el plan turístico del sindicato docente de Santa Cruz

Adrián Simioni

¿Vieron el plan del gobierno para estimular las vacaciones este invierno, Argentina Emerge, ofertas y 12 cuotas sin interés?

Bueno, también está el plan Argentina Sumerge, del sindicato Adosac, mayoritario en Santa Cruz. Hoy en Santa Cruz es el último día de clases previo a las vacaciones.

El sindicato ya había convocado para hoy a un paro, justo, oh casualidad, eso permitía pegar un día extra a las vacaciones. Reclamaban salarios.

Pero resulta que ayer jueves por la mañana al sindicato no le quedó otra que aceptar la oferta del gobierno de Claudio Vidal: van a cobrar un aumento de 24 por ciento en julio, agosto y septiembre.

Pero se ve que ya todos tenían las valijas hechas, así que igual decidieron parar. Ya no tenían la excusa del aumento que reclamaban, que se los dieron y que ellos mismos aceptaron.

Entonces pusieron otra excusa. Y decidieron parar igual porque la obra social de los estatales santacruceños decidió, para ahorrar. modificar el vademécum de medicamentos que pueden recetar los médicos y quitó, dicen, varios centenares de marcas comerciales. Es decir, no eliminó ningún medicamento, no es que a nadie le va a faltar un remedio, sino que se trata simplemente de decir que los médicos deben recetar los genéricos. Por esta cuestión menor, que no tiene nada que ver con derechos laborales ni nada de eso, igual el sindicato Adosac decidió clavarse un día de paro.

Raro, porque a sindicatos estatales como estos, autopercibidos como progresistas, no se les cae de la boca el Estado presente. Pero están dispuestos a cerrar un servicio esencial del Estado por una medida típicamente progre contra los laboratorios que son siempre los malos de las películas (los genéricos) con el único fin de pegarse el palo y extender un cachito más las vacaciones, según lo planeado.

Hoy igual va a haber clases, porque anoche –anoche- se dictó la conciliación obligatoria. Igual va a ser un día a media asta, Porque con todas estas idas y vueltas, donde hay paro a la mañana, no hay paro al mediodía, vuelve a haber paro a la tardecita y vuelve a no haber paro a la noche, los padres y los alumnos ya deben haberse mareado, hoy seguramente muchos no asistirán a la escuela y estarán sumergidos, como siempre, en la precariedad, el caos, la falta de rutina escolar y el desbole. Es el resultado de Argentina Sumerge, el plan turístico y vacacional de Adosac, el vergonzoso sindicato docente de Santa Cruz.