Olave, a ocho años de su retiro: “Quería que mi último club fuera Belgrano”

Juan Carlos Olave, histórico arquero de Belgrano, habló con Cadena 3 en la semana en la que se cumplieron ocho años de su retiro como futbolista profesional.

“Juanca” jugó su último partido un 18 de diciembre de 2016 ante Rosario Central, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Aquel día, “El Pirata” perdió 2-0 ante el conjunto rosarino ante una gran convocatoria de hinchas de Belgrano que despedían a uno de sus ídolos, el cual jugó 382 partidos con la celeste.

"Podría haber seguido jugando, pero no me arrepiento. No era lo que habíamos construido. Quería que mi último club fuera Belgrano”, aseguró Olave al respecto.

El exarquero mencionó que su decisión de retirarse fue firme y pensada, sin arrepentimientos. "Nunca me pesó el hecho de retirarme", afirmó.

Sin embargo, confesó que hubo momentos de duda, especialmente seis meses antes de su retiro, cuando pensó en dejar el fútbol, sin avisarle a nadie en medio de un partido.

El exjugador también compartió su conexión emocional con Belgrano y recordó una conversación con su esposa sobre regresar al club, cuando se iba a Gimnasia de La Plata. "Yo quiero algún día volver acá, porque acá soy feliz", le dijo a su mujer en ese momento. "Encontraba en Belgrano la felicidad de hacer lo que me gustaba", agregó.

Olave recordó como un duro momento la salida de Ricardo Zielinski del club: "Era el primer momento malo del 'Ruso' y se olvidaron muy rápido de todo. Había que hacerlo de manera más frontal. Había mucha gente adentro que quería cambiar y a mí no me caía bien", agregó.

“Cuando debutó 'Cuti' (Romero), contra Independiente, fue la figura de la cancha, con 18 años, y yo me comí el gol. Ya pintaba para ser lo que es", dijo Olave sobre el primer partido en primera del ahora defensor de la selección argentina.

Además, Olave habló de 2015, año en el que Belgrano terminó sexto en la tabla, en un gran campeonato del equipo "pirata": "Estaba muy ilusionado con ese equipo. Nos perjudicó el hecho del torneo largo, porque arrancan mal los grandes y, después, el certamen largo les dio tiempo de recuperarse. Terminamos ahí peleando por la entrada a la Libertadores, cuando era mucho más difícil clasificar a las copas, y perdimos con Independiente la fase pre-Libertadores".

"En 2011, River tenía un equipo con jerarquía. Tuvo un bache en el final, pero tenía la carga de pelear el descenso. Sabíamos que podíamos. En el primer partido, marcamos diferencias. La revancha fue durísima", recordó sobre la histórica promoción.

Olave compartió su deseo de dirigir el club algún día: "Es un sueño por el cual trabajo". Además, enfatizó la importancia de respetar la esencia de la institución en cualquier proyecto futuro: "Belgrano tiene una manera y, a partir de esa manera, debe evolucionar y potenciarse".

"Armando Pérez refundó a Belgrano. Estaba convencido de qué quería hacer y cómo, enfocado en el crecimiento del club, en jerarquizarlo", aseguró sobre el recién fallecido exdirigente.

"Belgrano es un sentir, una forma de vivir y la valoración de cada uno de los que están dentro del proyecto. Belgrano no es el trampolín de nadie", indicó el exarquero.

