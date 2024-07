Diego Borinsky

¿Se acerca el fin de la era Messi?

Da escalofríos hacerse esa pregunta, pero para ser sinceros y no mentirnos a nosotros mismos la última Copa nos empujó a los futboleros a formularla más de una vez. Son varios los motivos que nos invitan a la sospecha.

La escena del llanto desconsolado en el banco de suplentes luego de salir en la final a los 20 minutos del segundo tiempo. Ser testigos de que tuvo que perderse un partido entero, contra Perú, por lesión. Observarlo durante casi toda la Copa con prestaciones muy terrenales, de 5 puntos, lejísimos de las que nos malacostumbró durante casi 20 años con cualquiera de las camisetas que usó.

Nos hacemos la pregunta porque salvo esas dos pinceladas con las que asistió a Julián y a Lautaro para que convirtieran sus goles en el debut ante Canadá no le vimos acciones deslumbrantes y ni siquiera determinantes. Si hasta convirtió solo un gol en 5 partidos, y fue un gol de esos que cualquiera que anda por ahí en el área le chorea al que pateó, un desvío apenas a un remate de Enzo Fernández que se transformó en el 2-0 a Canadá en las semifinales.

Se despidió Angelito Di María, y más allá de si sumará unos minutos ante Chile en septiembre o solo vendrá a recibir una plaqueta y la ovación recontra merecida, una más, es un hecho que se va uno de los grandes socios del Diez, que encima es algunos meses más joven que él. El sacudón emocional que con seguridad envolvió a Messi por la salida de la selección de su querido amigo también le habrá despertado dudas en su interior y planteado algún interrogante que inevitablemente rebotará en su cabeza. ¿Habrá llegado mi hora también? ¿Será una sabia decisión decir adiós en alto nivel, altísimo como le pasó a Fideo, y no esperar el tobogán inevitable?

Leo Messi no es una persona normal. No hay pruebas, pero tampoco dudas, de que el tipo vino de Marte, de Júpiter o de algún otro planeta o galaxia. No es una persona normal pero en algo se emparenta con el resto de los mortales: no podrá derrotar al tiempo que indefectiblemente se empecina en seguir transcurriendo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto al deseo, está claro que el tipo es feliz en una cancha jugando al fútbol. Lo expresó con claridad en alguna de las entrevistas que dio en la previa de esta Copa América. Aseguró que le tiene miedo al día después, que no se ve haciendo otra cosa que no sea jugando, y que por ese motivo lo seguirá haciendo hasta que le dé el cuerpo, a diferencia de otros futbolistas que en un momento se hartan de los entrenamientos, las concentraciones y toda la presión que acarrea el profesionalismo.

En ese aspecto, Messi también fue muy inteligente en elegir club después de su malogrado paso por el PSG. Ya luego de haber ganado lo único que le faltaba, la Copa del mundo, se inclinó por una liga donde las presiones son menores y donde sabe que la pasará bien, rodeado de amigos y haciendo una vida bastante más normal que la de los últimos tiempos. Haber elegido el Inter Miami seguramente le alargará la vida útil.

En la selección Messi está en un grupo en el que se siente genial. Encontró una complicidad como nunca antes, desde que en 2019 De Paul y Paredes lo descolgaron del poster y lo integraron como si fuera uno más. Y también sabe Messi que ese grupo también puede sostenerse en el campo de juego sin su presencia. Que responde y gana. No siente ni la presión ni la obligación de calzarse la pilcha de salvador, y eso también lo tranquiliza. El propio Messi lo advirtió en la nota que dio tras el primer partido de estas Eliminatorias ante Ecuador, un 1-0 resuelto sobre el final con su gol. Pidió el cambió antes de terminar el partido y anticipó que hizo iba a empezar a ocurrir seguido. El que avisa no traiciona.

El calendario oficial nos marca que quedan tres dobles fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre. Al finalizar el 2024 ya se habrán disputado 12 de las 18 fechas, restará solo un tercio. Las Eliminatorias muy pocas veces fueron un lecho de rosas para nosotros, pero en esta ocasión, con Argentina liderando la tabla con comodidad y el aumento a 6 cupos y medio por Sudamérica, no implicará ningún riesgo.

Messi sabe que no tiene ninguna obligación de estar siempre, porque el equipo responde sin él y porque en la tabla estará holgada. Y podrá regular: jugar cuando realmente se sienta bien. Ese es un punto a favor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aunque ha sufrido algunas nanas en el último tiempo en Inter y ahora esa lesión ligamentaria en el tobillo porque pisó mal, lo cierto es que Messi no padeció lesiones importantes en su carrera y es un deportista superprofesional. Hace poco contó las rutinas de ejercicios que tiene para prevenir problemas musculares. En ese aspecto tampoco tiene contras.

¿Le quedan aún motivaciones por delante a Leo Messi después de haber ganado todo lo posible en el fútbol? Sí, en ese sentido la ambición por seguir ganando no envejece como el resto de las cosas. El ejemplo más cercano es haber salido a jugar el segundo tiempo de la final con Colombia con el tobillo hecho un melón.

Hace poco aseguró que no va a jugar el próximo Mundial solo por alcanzar un récord que no tiene nadie hasta aquí, que es haber participado en 6 Copas del Mundo. Hummmm, permítanme dudar. En todo caso, no será solo por eso, pero que es una zanahoria más que apetecible no tengo ninguna duda.

Antes habrá otra Finalíssima ante España, claro, la chance de ganar un quinto título con la celeste y blanca, y habrá que ver cómo evoluciona su estado físico. Hoy no es una locura que un futbolista de 39 años, que esa es la edad que cumplirá Messi en el próximo Mundial, juegue en la elite, como sí podría haberse considerado hace dos o tres décadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Se acerca el fin de la era Messi?

La pregunta la seguiremos formulando en los próximos meses. El tipo nos dará señales desde el campo de juego y lo iremos comprobando. Por lo demás, la buena noticia es que las condiciones para que continúe dejando aunque sea pinceladas de sus genialidades son las ideales: un grupo que lo quiere y lo contiene, un equipo que no perdió el hambre y al que es muy difícil voltear y un entrenador que lo ha sabido llevar como nadie.

Leo, déjate de hinchar, dejanos procesar en paz el duelo por Fideo y en dos años volvemos a hablar.