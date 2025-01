Milei y las consecuencias de sus palabras

Adrián Simioni

El presidente Javier Milei parece haber cruzado una delgada línea que separa la lucha contra una agenda de derechos sociales del negacionismo de la discriminación. Su discurso en Davos genera repercusiones, y ahora enfrenta las consecuencias de sus palabras.

Las declaraciones de Milei sobre la homosexualidad y la violencia de género provocan una fuerte reacción en la sociedad. En diciembre, Córdoba registró 11 homicidios, de los cuales 9 víctimas eran mujeres. Esta alarmante cifra subraya la gravedad de las afirmaciones del presidente, que parecen minimizar la violencia de género y sus raíces machistas.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, responde a las críticas sobre Milei de manera desastrosa. Al afirmar que "de la puerta de la casa para adentro cada uno puede hacer lo que quiera", provoca la burla del periodista Osvaldo Bazán, quien ironiza sugiriendo que tendría que esconder a su marido. Esta situación pone de relieve la falta de comprensión y sensibilidad hacia los derechos civiles por parte del gobierno.

El clima se calienta, y el sábado, los colectivos LGBT de Argentina organizan una importante protesta en Parque Lezama. Convocan a una marcha federal de apoyo antifascista y antirracista en Buenos Aires y en otras ciudades, incluyendo Córdoba. Esto demuestra que la población no se queda callada ante lo que percibe como un retroceso en derechos civiles.

Consciente de la repercusión de sus palabras, Milei intenta defenderse. Cuestiona a quienes, según él, buscan imponer una agenda que expande el estado y amenaza la libertad. Sin embargo, se cuida de no repetir afirmaciones que asocian la homosexualidad con la pedofilia. Este tipo de discursos son peligrosos y desinforman a la sociedad.

El presidente parece buscar apoyo en una reacción ultraconservadora, pero en Argentina, la mayoría de la sociedad ha evolucionado y ya no sostiene los prejuicios del pasado. La mayoría no tiene nada en contra de la comunidad LGBT y reconoce la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en la sociedad.

Cuando Milei cruza la línea, se nota que no comprende la gravedad de sus palabras. La defensa de la libertad no puede utilizarse como excusa para atacar a grupos vulnerables. La sociedad argentina ya no tolera discursos que fomentan la división y el odio.