Un abogado cuestionó la edad de imputabilidad en Argentina: "Es un sinsentido"

La edad de imputabilidad en Argentina volvió a entrar en discusión luego del crimen de Necochea, donde detuvieron a dos menores (de 15 años) y a un joven de 19 tras matar a golpes al empresario Walter Sampietro.

En ese marco, el abogado penalista y miembro de Usina de Justicia, Fernando Soto, cuestionó en Cadena 3 el régimen actual y dijo que "es hasta perverso".

En primer lugar, sostuvo que merece un debate político especial, por lo que dijo "tener entendido que se iba a mandar en un paquete separado el tema", ya que "vienen diciendo hace décadas de reformar y bajar la edad de imputabilidad".

Dijo que la ley actual tiene 40 años y juzgó que "es un tema que tiene décadas de retraso".

"En Uruguay es de 13 años, en Venezuela es de 12, en algunos países de Centroamérica es de 10 inclusive y en Gran Bretaña era 9 y se subió a 10, por lo que somos los únicos que tenemos un límite tan alto", comparó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cuestionó que "por debajo de los 16 no tienen ninguna sanción, mientras que entre 16 y 18, los jueces le bajan la pena a la mitad, lo que genera un mayor desastre".

Y argumentó: "Es un sinsentido porque se considera que no son conscientes de lo que hacen pero a los 16 años, de acuerdo a los convenios internacionales, pueden elegir al presidente o manejar un auto, ¿pero no tienen capacidad para darse cuenta que está mal matar o robar?".

Sin embargo, consideró que, de bajar la edad de imputabilidad "no deben hacerlo con un régimen común adulto, sino que hay que ayudarlos porque tienen más posibilidades de recuperarse que un adulto".

Y explicó: "Habría que establecer un sistema en donde los menores no sean enviados de vuelta a su casa sino que estén con una contención real y no en los lugares que están ahora, que no les dan contención".

En esa línea, sostuvo que "no basta sólo con bajarle la edad de imputación, sino que hay que arrancar por ahí, ya que no se los puede castigar como a un adulto".

Por último, reiteró que "se los tiene que ayudar de verdad y se tienen que responsabilizar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".