Braiton Criado es un adolescente de 14 años que el año pasado realizó un curso de robótica, quedó encantado y ahora es ayudante para enseñar a otros chicos.

Es alumno de tercer año del colegio Sarmiento de San Vicente y reveló en Cadena 3 que desde chico le gusta mucho la tecnología. "Me veo en un futuro en esto de la tecnología y quiero hacer programación; hasta la universidad no paro", señaló.

"De muy chico ya me gustaba armar y desarmar cosas, me daban curiosidad y las quería arreglar", agregó.

Contó que el año pasado su mamá Marta le comentó que llegaba una empresa a la ciudad a brindar un curso de robótica: "Ahí nomás le dije que quería participar y que me anotara".

Braiton Criado enseñando robótica en el curso en el que es ayudante.

Dijo que el curso "fue una experiencia muy linda". Y amplió sobre la materia: "La robótica es algo que me gusta, me divierte y me va a ayudar mucho".

Sobre el curso, amplió: "A través de cada clase me emocionaba más y ya me quedé con eso de que quiero seguir adelante con la tecnología, por eso este año me presenté como ayudante en el taller de ahora".

Contó que ahora al curso asisten sus hermanas, sus primos y todos los amigos de su barrio. "Yo voy para enseñarles a ellos. Quiero que los demás aprovechen; yo siempre les hablo a los chicos que hablen y participen, que dejen la calle y vengan al curso de robótica", finalizó.

