La cordobesa premiada con el Konex de Brillante destacó la educación pública

La investigadora del Conicet Sandra Díaz fue reconocida con el Konex de Brillante (máxima distinción de la Fundación Konex) por sus contribuciones al desarrollo del concepto de diversidad funcional, sus efectos sobre las propiedades ecosistémicas y su importancia social.

"No hubiera podido llegar donde llegué si no hubiera sido por la educación pública, no tenía posibilidades de otro tipo de educación", valoró la bióloga cordobesa, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Y agregó: "Otra cosa importante sobre los Premios Konex es que fueron premiados 25 expertos de primerísimo nivel nacional de la ciencia y la enorme mayoría dijeron públicamente en su discurso que trabajaban y venían de la educación pública, y creo que es la mejor prueba que tiene una sociedad de que el sistema de educación pública coordinado a un sistema de ciencia pública no es un gasto ni un lujo sino que es fundamental".

Luego recordó sus primeros pasos que la adentraron en la ciencia y agradeció que sus padres que siempre la incentivaron a seguir lo que le apasionaba: "Siempre creyeron en la educación y siempre me apoyaron incondicionalmente, respetando mi predilección por la naturaleza, y en ningún momento trataron de torcer mi camino".



Y también agradeció a sus profesores de la escuela y universidad: "Los buenos maestros tienen una influencia absolutamente fundamental en la educación de la gente".

Además, habló del cambio climático y explicó la importancia de los efectos de la biodiversidad de las plantas.

En ese marco, dijo que los seres humanos no estamos separados del resto del mundo vivo (plantas, animales y microbios), "sino que estamos todos entrelazados y tenemos mucha dependencia, ya que la naturaleza está en lo que comemos, en lo que respiramos, en el agua, etc.".

Y continuó: "Debido al cambio climático, la vida de las plantas, de los animales y de los ecosistemas del planeta, está disminuyendo muchísimo, y este tapiz viviente del que hablo se está destejiendo a un paso acelerado; están apareciendo agujeros por todos lados".

Asimismo, indicó que "el cambio climático es un problema brutal pero no es el único". Y amplió: "Si hoy desapareciera el cambio climático, todavía el tapiz viviente estaría en serios problemas, porque al problema del clima se suma el problema de la destrucción directa de los organismos, la contaminación con sustancias tóxicas masivas, entre otras cosas. Y todos estos factores son lo que nosotros llamamos conjuntamente el cambio ambiental global y son un montón de amenazas juntas que se ciernen sobre este tapiz viviente".

Por último, consultada por qué seguía trabajando en Argentina pese a sus enormes reconocimientos a nivel laboral, expresó: "Siempre sentí que mi impacto acá es mayor que en otros lados y además porque siento que puedo contestar preguntas universales o que le interesan al mundo, directamente desde Argentina".

