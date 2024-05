Juani Betolli, el trotamundos cordobés que recorre África y Asia en bicicleta

El cordobés Juan Ignacio Betolli recorre el mundo en bicicleta desde 2019, y actualmente se encuentra atravesando África a pedal, tras recorrer Asia.

En diálogo con Cadena 3, el aventurero compartió detalles de su travesía de película, que lo ha llevado desde China hasta Irán y actualmente a Costa de Marfil.

"Me compré una bicicleta y me fui de China hasta Irán, que eran unos 11 mil kilómetros, sin experiencia en ciclismo", relató Bettoli.

Además del desafío físico y mental, enfrentó situaciones inesperadas como una operación de apendicitis en Mongolia, donde un local lo ayudó en la traducción del inglés para comunicarse con el médico: "Me salvaron la vida, porque la apendicitis estaba muy avanzada".

Viajando solo por países donde muchas veces no entendía la lengua ni las costumbres locales, aseguró que la hospitalidad y amabilidad de las personas que encontraba en su camino le permitieron seguir adelante: "Los nómades en Mongolia siempre te abren las puertas de su casa".

Y relató otras experiencias inolvidables: "En Irán fui alojado por un grupo de mafiosos pero me trataron como a un rey, pero en el momento que pude me escapé con diplomacia porque las cosas se empezaron a calentar, pero por suerte no pasó nada grave".

Además, recordó la vez que quedó varado 12 días en medio del Desierto del Sahara: "Por el viento se voló un trapo, se enganchó en el descarrilador trasero de la bicicleta y lo destrozó".

Con conocimientos de inglés, castellano nativo y francés, Betolli aseguró que muchas veces se comunicó de otras formas más allá de la lengua, y comentó que en países de la exUnión Soviética aprendió un poco de ruso.

Betolli comparte sus aventuras en sus redes sociales -Juanibett en Instagram-, ya que también es fotógrafo.

"África subsahariana es un abismo total respecto a todos los otros lugares que había conocido", dijo. Y manifestó que "es adaptarte a lo que hay: si hay un balde para bañarte bienvenido sea y si no lo hay, no lo hay".

A la pregunta de hasta cuándo planea seguir pedaleando, respondió que, si bien la idea es atravesar el Congo y llegar a Sudáfrica, aseguró que "el viaje termina cuando deje de disfrutar hacerlo".

Entrevista de "Siempre Juntos".