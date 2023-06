Fines de semana largos: cómo impacta la seguidilla de feriados en la producción

En dos días, llega un nuevo fin de semana extra largo con fines turísticos, que se extiende desde el sábado 17 al martes 20 de junio, para conmemorar el paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes y el paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano, respectivamente.

El "finde XXL" llega apenas tres semanas después del último feriado largo del 25 de mayo. Entre la seguidilla de feriados, la crisis económica y el pago del medio aguinaldo que las empresas deben hacer en los próximos días, especialistas advirtieron en La Mesa de Café un impacto negativo en la producción.

Luis Macario es presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). En diálogo con Cadena 3, pidió un punto de equilibrio y trabajar "intensamente" para promover el turismo, pero también a otros sectores de la economía. "No hablaría de ganadores y perdedores. Pero da la sensación que hay un exceso de feriados y al país se lo saca adelante con trabajo", dijo.

"Hay Estados que son mucho mas ricos que Argentina. Las industrias tienen un impacto negativo ante tantos feriados, porque genera un aumento de los costos laborales. Este 'finde XXL' nos encontramos con un feriado el sábado, lunes y martes e implica un costo laboral y reducción de la competitividad de las empresas. Hay que buscar un equilibrio", insistió.

Advirtió que todo está vinculado a la productividad de las empresas y que, por la situación económica del país, "no estamos en condiciones de tener tantos feriados".

Y añadió: "Falta equilibrio. Se fomenta el turismo, pero habría que analizar otras medidas. Hay un sesgo populista de generar una sensación de bienestar y el Estado toma medidas que cumplen sus propios objetivos, pero no los de la población o el sector productivo en general".

También recordó que, en otros años, los llamados "feriados puentes" no eran feriados, sino que eran días no laborables. "Las empresas podían decidir trabajar o no, con un costo más bajo porque no era feriado".

Macario advirtió que la existencia de feriados tan seguidos no acompañaría los niveles de ocupación, contrario a lo que ocurriría si los feriados estuvieran un poco mas separados. "La situación económica no contribuye que la gente salga los findes largos por una cuestión de costos. Entonces no se cumpliría tanto la expectativa que se pone en el turismo".

Por último, volvió a insistir en "encontrar un punto de equilibrio para que todos los sectores salgan beneficiados".

Entrevista de Miguel Clariá.