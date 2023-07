El 83% de los residentes de cardiología evalúa irse a ejercer al exterior

La salud en Argentina se encuentra en crisis y una encuesta revelada recientemente brinda un panorama de la delicada situación, al revelar que ocho de cada 10 residentes de cardiología se irían del país para ejercer en el exterior.

Este preocupante relevamiento fue realiza por el Consejo de Residentes en Cardiología (Conarec) y señala que el 83% de los residentes se irían. En el informe se indica que la tendencia a vivir afuera se relaciona a los bajos sueldos, la inestabilidad laboral, el maltrato y la sobrecarga.

Además, se dimensiona que el 40% trabaja en promedio más de 80 horas semanales, 3 de cada 10 recibe un sueldo inferior al salario mínimo vital y móvil y el 30% no dispone de un lugar de descanso durante las guardias.

Lucas Campana, presidente de Conarec, habló con Cadena 3 y explicó que, al momento de hacerse la encuesta, el 30% sostuvo que percibía ingresos por debajo del salario mínimo vital y móvil. "Son unos $85.000. En tanto, menos del 25% aseguró percibir un ingreso mayor a los $150.000". La encuesta se realizó a 250 trabajadores.

"Esto tiene que ver con un progresivo deterioro del sistema de salud, no es algo que va de un día para el otro", expresó Campana en La Mesa de Café.

Otro dato que se explaya en el informe y que demuestra la crisis actual es que 1 de cada 3 médicos recibidos en el país son extranjeros, mayormente de Latinoamérica.

La encuesta fue realizada el noviembre de 2022 y los resultados completados se darán a conocer en el próximo Congreso Argentino de Cardiología que se llevará a cabo en octubre de este año.

"Creo que el respeto tiene que ir más allá de la profesión, no tiene que ser algo particular de la medicina. Hablamos de maltrato desde los jefes o desde los residentes superiores a los inferiores. Son cosas que no se cambian por ley, sino que tienen que ver con algo cultural", lamentó.

Campana precisó que más del 80% de los encuestados respondió que tiene otro empleo para cubrir sus gastos. Y advirtió: "Están cayendo las inscripciones al sistema de residencias y a Cardiología particularmente. Había un puesto cada cinco postulantes y ahora hay uno cada dos postulantes".

Consultado por las regulaciones en la profesión, explicó que "las leyes están, pero no se cumplen. Las guardias tienen que ser de 12 horas y en la mayoría de los lugares son de 24 horas, no existe el régimen de descanso en muchos casos".

"Hay muchos jóvenes cardiólogos que emigran para continuar su trabajo en el exterior para cumplir su rol de especialistas", finalizó.

Entrevista de Miguel Clariá.