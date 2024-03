Cómo es la maratón que se realiza en Malvinas y lideran atletas argentinos

La Stanley Marathon es una carrera que se realiza en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, desde el año 2005 y acreditada desde 2006. Se trata de la carrera más austral del mundo, certificada por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia.

Se considera una maratón difícil debido al tiempo variable y los vientos dominantes fuertes característicos del clima malvinense. Participan cerca de 50 corredores locales e internacionales y el recorrido abarca el centro de la ciudad e incluye el aeropuerto, ubicado al noreste.

Han participado atletas de Argentina, incluidos excombatientes de la guerra de las Malvinas. La carrera de este año tuvo lugar el pasado 17 de marzo y Pablo Cattoni fue uno de los argentinos que corrió 42 kilómetros en conmemoración a los 42 años de la guerra el próximo 2 de abril.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, el maratonista describió cuáles fueron sus sensaciones y la relación de los isleños con los argentinos que participan de la competencia.

"Intento correr tres maratones por año y hace muchísimos años tenía el sueño de correr en nuestras islas. Correr la maratón certificada más austral del mundo es muy especial. Corrí en Nueva York, Berlín y Río de Janeiro, pero correr en Malvinas es una experiencia única que atraviesa el alma", aseguró.

Y añadió: "Cuando uno viaja a Malvinas, uno puede conocer la idiosincrasia y qué ocurre con los símbolos de Argentina. No es que no se pueda ir con banderas argentinas, pero no es recomendable para no llamar la atención ni la bronca de los isleños".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pablo contó que tuvo la suerte de convivir en la casa de unos isleños que estaban muy abiertos a discutir la soberanía de las islas. "Nadie del grupo que viajó conmigo sufrió algún problema, solo un caso puntual de dos mujeres que nos dijeron palabras agresivas, pero no mucho más que eso".

Respecto a la carrera, explicó que le fue muy bien en todo el recorrido. "Fueron 42 kilómetros a 42 años de la guerra. Fue una carrera compleja por el terreno, el gran problema en las islas es el clima cambiante. Cambia cada 15 minutos, uno puede empezar la carrera con sol, luego se nubla y llueve. Lo más complicado es el viento, con ráfagas de hasta 90 km/h", describió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los tres récords que hay actualmente en la maratón son de Argentina. Pese a la dificultad de la carrera, uno está corriendo algo más que una maratón, según afirmó Pablo. "Uno está pisando nuestro suelo porque son nuestras islas. Correr 42 kilómetros a 42 años es un pequeñísimo homenaje que puedo hacer".

También dijo que las carreras siempre las hace con música y esta vez eligió una playlist muy particular. "Al cruzar la meta, la música aleatoria que estaba sonando era la marcha de Malvinas".

"Fue una semana permanente de emociones continuas que no se puede vivir en ningún otro lugar del mundo. Viajar a Malvinas no tiene nada de extraño, pero es un viaje costoso", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.