Aumentaron un 15% las denuncias de personas mayores por violencia doméstica

En 2022, aumentaron un 15% las denuncias de personas mayores por situaciones de violencia doméstica respecto al año anterior. La mitad de los casos tienen como agresores principales a los hijos.

Los alarmantes datos fueron publicados en un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

El reporte llamado "Personas mayores afectadas por situaciones de violencia doméstica 2022" da cuenta de un total de 1.899 personas mayores que fueron atendidas solo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, el dato revelador fue el llamativo incremento de denuncias de 2021 a 2022.

El informe también refleja que el 78% de las víctimas fueron mujeres. Las denuncias realizadas por adultos mayores radican en el rol principal del agresor: los hijos. Cinco de cada 10 denunciaron haber sufrido violencia filio-parental. El porcentaje se incrementó entre las mujeres afectadas de más de 75 años.

El médico gerontólogo y escritor, Carlos Presman, advirtió en Cadena 3 que esta problemática inicia porque no elegimos a nuestros padres, ni abuelos. "De una u otra manera, está en nuestro deseo la pareja que formamos e hijos que tenemos. Pero no elegimos a nuestros padres. Este punto impone a la sociedad una condición bioética de cuidar a quienes no elegimos".

Sostuvo que no todos los adultos mayores son iguales, dado que pierden algunas capacidades para desempeñarse, y que en los tiempos en los que estamos viviendo se genera en el domicilio la violencia.

Presman comparó la situación actual de los adultos mayores con lo ocurrido en la época de la pandemia, cuando se los consideró una prioridad. "Vivimos una circunstancia inédita porque tenemos incorporado las mujeres y niños primero ante cualquier inminente tragedia. En pandemia, vivimos un hecho que creímos que se iba sostener en el tiempo, los adultos mayores primero. Pusimos nuestro foco de atención en adultos mayores, pero ese efecto no duró en la pospandemia y se vuelven a reproducir estos hechos de violencia intradomiciliaria".

También advirtió que los principales hechos de violencia ocurren contra las mujeres y los ataques son perpetrados por sus hijos varones. "Cuando uno interroga al paciente, encuentra lo que está ocultando. Hay que hacerlo visible para construir una vida más saludable".

Y añadió: "La violencia contra el adulto mayor está invisibilizada. Hay que cambiar la cultura que invisibiliza y discrimina al adulto mayor como paso esencial. El informe de la CSJN denuncia que esto es cada vez es mayor. Que la sociedad establezca una legislación que tome reparo del aumento de adultos mayores. Hoy hay más adultos que abuelos".

Por otra parte, Presman explicó en La Mesa de Café que "generalmente, hay una sola persona del grupo familiar que cuida al adulto mayor. Lo que uno ve es que siempre es una hija la que carga con las responsabilidades, el cuidado físico. El resto de los hijos aportan dinero y nada más".

"Sabemos que hay un circuito y cadenas de solidaridad de apoyo judicial e institucional en lo que refiere a la violencia contra la mujer. Los cambios vienen desde la sociedad y hoy por hoy no existe esto. Estamos hablando de un fenómeno relativamente nuevo, hay países que tienen el Ministerio del Adulto Mayor. Hay que generar confianza y conciencia", reflexionó.

Por último, advirtió que nunca hubo en el mundo tantos adultos mayores como en la actualidad y pidió cuidarlos y generar medidas de prevención. "Respecto al legado, esto tiene que ver con la transmisión oral, que fue reemplazado por la tecnología, que hizo que fuera innecesario el adulto mayor. Tenemos que recuperar al adulto mayor. La población mundial envejece y tenemos que ver cómo cuidarlos y prevenir porque nosotros también vamos a envejecer en el futuro".

Entrevista de Miguel Clariá.