Esperar la visa en Australia: entre trabajos, incertidumbre y entusiasmo

Micaela Medina es una rionegrina que está pasando por la incertidumbre de postergar el visado que le permite residir legalmente en Sídney. Pero está decidida a continuar su proyecto personal en Australia.

"Hace seis meses que vivo en Sídney. Estoy en una Warehouse, una fabrica donde se empaqueta té", cuenta en diálogo con Cadena 3 sobre un trabajo que es para "salir del paso", que le permite estar tranquila con un sueldo mínimo pero que a veces le pasa factura.

"Es cómodo en los horarios, pero es muy repetitivo, te empieza a facturar", describió.

Micaela, cuyo hermano vive en la misma ciudad, también fue paseadora de perros, uno de los trabajos que más disfrutó en la zona.

Por otra parte, contó que en el inicio se dedicó a limpiar casas hasta que consiguió el trabajo de paseadora.

"Es una ciudad cómoda, está lleno de latinos y argentinos. Hay mate, camisetas", valoró.

La joven contó que cuando no conseguís trabajo "se te va la plata muy rápido" porque el alquiler es muy caro. Sin embargo, un sueldo básico le permite vivir bien y hasta darse algunos gustos.

También valoró la seguridad: "Me gusta la tranquilidad de que no te pasa nada, salís a cualquier hora y nadie te roba nada. En Argentina me robaron varias veces".

Entrevista de Adrián Cragnolini.