Dos argentinos que viven el desafío de ser padres de acogida en España

Marcela Safigueroa y Manuel Brusa son una pareja que residen hace muchos años en Palencia, la tierra española de los padres de San Martín, están llevando a cabo un emocionante acto de amor hacia un recién nacido.

Son padres de acogida de Roberto, un hermoso bebé que ellos crían desde sus primeros días de vida porque su madre renunció a tenerlo, pero que será entregado a una familia que lo adoptará definitivamente, en el marco de un programa oficial de la Junta de Castilla y León.

Una realidad que Marcela Safigueroa y Manuel Brusa, con hijos ya adultos, han asumido y aceptado desde el mismo momento que tomaron la decisión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una historia de profundo afecto con fecha de vencimiento, aunque como ellos mismos afirman “nuestro amor por Roberto es para siempre”.

"No depende de nosotros seguir viéndolo, es de los padres de adopción. No nos queremos ilusionar, nuestro trabajo termina cuando nos dicen que hay unos padres de adopción", contaron a Cadena 3 emocionados.

Y ampliaron: "Sabemos que no es para nosotros y que se irá con una familia que lo va a querer".

"Me puse en contacto con Cruz Roja porque me interesó. La idea es darle estabilidad emocional y psicológica a estos pequeños que por distintos motivos no están con su familia biológica. Hay bebés pero también hay hasta adolescentes", contó Marcela, quien remarcó que se motivo porque vio que por la guerra en Ucrania había chicos que se quedaban solos.

Entrevista de Adrián Cragnolini.