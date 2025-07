Raúl Crucianelli, sobre el gobierno de Milei: “Estamos ante un cambio histórico”

Raúl, gracias por estar con nosotros. Para comenzar, contanos cómo nació Crucianelli y cuál es su historia en Armstrong.

Crucianelli nació en Armstrong, una localidad de 15 mil habitantes, hace casi 70 años. Mi padre, un chacarero que llegó de Italia a los cuatro años, fundó la empresa. Tras una inundación, dejó el campo y se instaló en el pueblo como empleado metalúrgico en una herrería. En su tiempo libre, empezó a reformar implementos agrícolas en casa, y así nació Crucianelli, inicialmente reparando máquinas viejas hasta fabricar arados para tractores en la década de 1950.

La empresa lleva casi siete décadas en el mercado. ¿Cómo lograron sobrevivir y crecer en un país con tantas crisis económicas?

En estos 70 años enfrentamos muchos altibajos, pero las crisis fueron oportunidades para crecer. Por ejemplo, durante la devaluación de 2001, cuando todos veían un panorama desolador, anticipamos que el sector agrícola se recuperaría por el aumento del dólar. Decidimos producir más, incluso hacer horas extras, y cuando los productores cosecharon en 2002 con un dólar a cuatro pesos, teníamos el producto listo para satisfacer la demanda.

¿Cómo ves el contexto actual de Argentina, con un nuevo gobierno que propone un cambio de rumbo?

Estamos frente a un cambio histórico. Espero que tenga continuidad. El populismo y el facilismo de los últimos 50 o 60 años se terminaron. Ahora debemos enfocarnos en la producción genuina y cambiar el chip. Hay una nueva conciencia en los argentinos, y debemos aprovechar las oportunidades que ofrece el país en lugar de pensar en irnos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Notás una diferencia en la cultura del trabajo entre el interior y las grandes ciudades?

En el interior, como en Armstrong o Marcos Juárez, la cultura del trabajo sigue siendo fuerte. Hay plena ocupación, y las industrias locales necesitan personal. Aunque se complicó un poco en los últimos años, no es comparable con lo que ocurre en áreas urbanas. En el interior, la salida siempre ha sido el trabajo.

Los productores agropecuarios han evolucionado mucho en las últimas décadas. ¿Cómo cambió el perfil de tus clientes?

Los productores argentinos son los mejores del mundo por su conocimiento técnico. Su exigencia nos obliga a mejorar constantemente. Venderles una máquina es un desafío, porque saben más que uno en muchos aspectos técnicos. Esa exigencia ha hecho crecer a la industria de maquinaria agrícola en Argentina.

¿Cómo enfrentan la competencia con productos importados en este nuevo contexto de apertura económica?

Nos preocupa la importación indiscriminada, especialmente de maquinaria usada, porque jugamos en una cancha despareja. En Argentina, el 35% del costo de una máquina son impuestos, mientras que en otros países es solo el 12% o 15%. Queremos que el productor compre barato, pero para competir necesitamos emparejar las condiciones, reduciendo la carga impositiva y actualizando las reformas laborales con convenios modernos.

Hablando de modernización, ¿cómo han innovado en Crucianelli para proyectar la producción a futuro?

La incorporación de la tercera generación fue clave. Los gerentes jóvenes, de 40 años, trajeron una mentalidad abierta y nuevas ideas. Creamos un área de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D) para diseñar productos pensando en los próximos 5, 10 o 15 años. Diseñamos con una visión global, exportando a países como Brasil, Bulgaria o Sudáfrica, adaptándonos a un mercado competitivo y globalizado.

También tienen una fundación. ¿Qué rol cumple en la comunidad?

La Fundación Crucianelli Nazareno canaliza nuestra responsabilidad social empresaria. Mi padre era generoso, y seguimos su ejemplo apoyando la salud, la educación y la seguridad en Armstrong. La fundación se enfoca en la capacitación, con un terciario en convenio con una facultad de Rafaela, que pronto será una ingeniería. Capacitamos desde chicos de 7 años hasta adultos, incluyendo mujeres que ahora trabajan en la línea de producción, como soldadoras, algo pionero en la zona.

Para cerrar, Raúl, ¿qué libro estás leyendo o recomendarías?

Leo poco, pero estoy escribiendo un libro sobre mi vida y la historia de la empresa, que presentaremos el próximo año por los 70 años de Crucianelli. Actualmente, estoy leyendo la Biblia. Es un texto largo, con letras pequeñas, pero me enganché. Tiene muchas enseñanzas y me hace sentir bien, aunque no sé si lo recomendaría a todos.

Entrevista de Sergio Suppo.