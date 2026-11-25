La economía argentina atraviesa un escenario de incertidumbre, con dos trimestres consecutivos de caída de la actividad, presión sobre el dólar y el riesgo país por encima de los mil puntos. En diálogo con Cadena 3, el economista de Analytica Claudio Caprarulo analizó los indicadores y advirtió que, más allá de la discusión sobre si corresponde hablar de recesión técnica, el panorama muestra una economía con dificultades para recuperarse.

Al analizar los datos de octubre, Caprarulo describió un comportamiento dispar entre los sectores. La construcción volvió a caer, después de haber mostrado una recuperación en septiembre, mientras que algunas ramas industriales registraron una mejora moderada. También se observaron nuevas bajas en los patentamientos de automóviles y motocicletas. “Puede ser que en el último trimestre del año tengamos cierta recuperación, pero va a ser marginal. En el mejor de los casos estamos hablando de una economía estancada”, sostuvo.

El economista cuestionó las expectativas de crecimiento para este año y consideró que la actividad difícilmente avance más de un 0,5%. A ese panorama sumó una inflación cercana al 30%, retrocesos en el empleo y los salarios, y la suba del dólar y del riesgo país. “Me parece que claramente hay que hacer retoques de mínima al programa económico, pensando hacia adelante, sobre todo porque sabemos que la Argentina en los años de elecciones tiene más volatilidad”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizara la caída de dos trimestres consecutivos y explicara las diferencias entre una recesión técnica y una contracción más pronunciada de la actividad. Consultado sobre esa interpretación, Caprarulo señaló: “Me parece que lo que trata de decir es que la economía no está en recesión, trata de poner en perspectiva esos números”. Sin embargo, insistió en que la discusión técnica no modifica el diagnóstico sobre el nivel de actividad.

Al plantear qué medidas debería adoptar el Gobierno, el economista puso el foco en los compromisos financieros. “Lo primero que tiene que hacer es dar una señal contundente de dónde van a salir los dólares para pagar los vencimientos que tiene con acreedores privados el año que viene”, explicó. Precisó que esas obligaciones superan los 14.000 millones de dólares. También propuso reducir la volatilidad cambiaria y consideró que podría aplicarse una política fiscal contracíclica, manteniendo el superávit primario, pero con un esfuerzo menor para intentar reactivar el consumo. De todos modos, reconoció que esa alternativa no parece estar entre las opciones que maneja la administración nacional.

Respecto de la relación entre el dólar y los precios, Caprarulo explicó que el traslado de una devaluación al consumidor suele ser menor cuando la economía está en recesión, debido a la debilidad de la demanda. “Con un escenario de caída del nivel de actividad, el traslado de la suba del dólar a los precios, al consumidor final, es menor”, indicó. Sin embargo, aclaró que ese impacto nunca desaparece: “El dólar es parte de uno de los costos básicos que tiene la economía” y afecta tanto a las empresas que producen bienes como a las que prestan servicios.

En cuanto a las reservas, recordó que el Gobierno modificó su política cambiaria y avanzó con compras de dólares, aunque consideró que no fueron suficientes para despejar las dudas del mercado. A los problemas locales se sumó un contexto internacional menos favorable, con tasas de interés más altas en Estados Unidos y una fuerte devaluación del real brasileño. Además, señaló que el Ejecutivo esperaba conseguir financiamiento en el mercado local por unos 2.000 millones de dólares más de lo que finalmente pudo colocar. “Está enfrentando problemas propios del diseño de la política económica que hizo el Gobierno junto con un escenario internacional más adverso”, resumió.

Caprarulo también vinculó la evolución del riesgo país con las dudas de los inversores sobre la continuidad del programa económico. Señaló que la inflación terminaría el año en niveles similares a los del período anterior y que sectores como la industria, el comercio y la construcción mantienen niveles de producción inferiores a los de 2023. “Hay una fuerte caída en el mercado interno”, afirmó, y recordó que esas actividades concentran alrededor del 40% de la mano de obra del país. Para el economista, esa situación repercute directamente sobre el empleo y los ingresos de los trabajadores.

Al ser consultado sobre el impacto de los conflictos políticos e institucionales, el especialista consideró que la principal preocupación de los inversores está puesta en una cuestión concreta: cómo conseguirá el Gobierno los dólares para pagar la deuda. “A los fines prácticos, en la deuda lo que principalmente se miran son los indicadores económicos”, explicó. También mencionó las dudas sobre la posibilidad de que la administración nacional logre sostener el programa económico y obtenga respaldo electoral en el próximo turno presidencial.

Por último, Caprarulo se refirió a la aceleración de la corrección del tipo de cambio oficial durante noviembre, que ubicó en torno al 3,5%. Explicó que ese ritmo supera al registrado durante buena parte del año y advirtió sobre los efectos de sostener un dólar apreciado. “Un tipo de cambio apreciado, un dólar barato, no va de la mano con muchos sectores de la industria, con el turismo argentino”, señaló. Su diagnóstico dejó una advertencia sobre el rumbo económico: más allá de la discusión sobre la definición técnica de recesión, la actividad continúa debilitada y la recuperación todavía no logra consolidarse.

Entrevista de Alberto Lotuf.