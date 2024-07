Ya precandidata, Kamala Harris elogia el legado de Joe Biden

La vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, en su primera alocución luego de que el presidente Joe Biden declinara su candidatura a la reelección y le brindara su respaldo para reemplazarlo, ponderó "el amor" por el país del actual mandatario y aseguró que su "legado" no tiene comparación.

En un acto en la Casa Blanca con los campeones universitarios de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), Harris afirmó que "el legado de logros de Joe Biden durante los últimos tres años no tiene comparación en la historia moderna”.

Ante decenas de periodistas, Harris elogió además la "honestidad" e “integridad” de Biden, así como su "profundo amor" por los Estados Unidos, el cual, según interpretó, fue fundamental para tomar la decisión de poner fin a su campaña.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Su honestidad, su integridad, su compromiso con su fe y su familia, su gran corazón, y su amor, su profundo amor por nuestro país, soy testigo de ello todos los días. Nuestro presidente, Joe Biden, lucha por el pueblo estadounidense y estamos profundamente agradecidos por su servicio a nuestra nación”, expresó la vicepresidenta, de acuerdo con medios locales..

Este domingo y tras las dudas planteadas por los principales dirigentes del Partido Demócrata sobre su actitud para el cargo, el presidente Biden anunció su declinación a la carrera hacia la reelección presidencial y brindó su respaldo a Harris para que tome su lugar en la campaña para derrotar al candidato republicano y expresidente, Donald Trump.

No obstante, Harris deberá lidiar en un proceso interno con otros precandidatos demócratas a la presidencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Harris, en redes sociales, se había declarado este domingo "honrada" de contar con el respaldo de Biden.

“Me siento honrada de contar con el respaldo del Presidente y mi intención es merecer y ganar esta nominación”, expresó la vicepresidenta.

Además, colocó como prioridad la derrota de Trump en las próximas elecciones. “Haré todo lo que esté en mi mano para unir al Partido Demócrata -y unir a nuestra nación- para derrotar a Donald Trump y su extrema agenda del Proyecto 2025?, dijo.

Apoyos fuertes

Harris recibió importantes apoyos en las últimas horas, como Nancy Peloso, la líder parlamentaria demócrata, y Hillary Clinton, entre otros.

/Inicio Código Embebido/

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November. -NP pic.twitter.com/vBwv602GuR

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

I've known Kamala Harris a long time. This brilliant prosecutor will make the case against convicted felon Donald Trump and the Project 2025 agenda to take away our freedoms.



But she can't do it alone. Become a part of this historic campaign today. https://t.co/WdRfHpTM01 pic.twitter.com/VZk2NHVtwL