Video: SpaceX concretó el primer paseo espacial privado de la historia

La misión Polaris Dawn de SpaceX, la empresa de Elon Musk, concretó este jueves el primer paseo espacial privado de la historia.

La tripulación está liderada por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, junto a otros tres pasajeros que viajan en el cohete Falcon 9 y que lograron por primera vez una caminata "turística" en el espacio tras salir de la cápsula Dragon.

La actividad extravehicular tuvo lugar el jueves (despegaron el martes desde Florida y llegaron a 1.200 kilómetros de altura), luego de que el oxígeno comenzara a dispersarse en los trajes de los astronautas.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ