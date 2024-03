Video: el mayor puente de Baltimore se derrumbó por la colisión de un carguero

El puente Francis Scott Key, en Baltimore –estado de Maryland (EE.UU.), se ha derrumbado este martes por la colisión de un carguero contra la estructura, provocando la caída de varios vehículos al río Patapsco.

El barco, de grandes dimensiones, se estrelló contra el puente alrededor de la 1.30 y se incendió antes de hundirse.

The Francis Scott Keys Bridge in #Baltimore was hit by a ship and the whole bridge collapsed with dozens of cars falling into the water#wow pic.twitter.com/JXZngWKj1c