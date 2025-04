Trump respalda al Supremo en el retorno de Ábrego García a EE.UU. tras error de deportación

FOTO: Fotografía del presidente de EEUU, Donald J. Trump (C), durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca en Washington, DC, EEUU. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Washington (EFE).- Este viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que acataría la decisión del Tribunal Supremo, que dictaminó que su administración debe facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado por equivocación hacia El Salvador.

"Si el Tribunal Supremo determinó que hay que traer a alguien de vuelta, yo lo haría. Respecto al Tribunal Supremo… Tengo un profundo respeto por el Tribunal Supremo", expresó Trump a los medios durante un vuelo en el Air Force One, mientras se dirigía a Florida.

El fallo del Supremo mantiene "parcialmente" una orden de una corte inferior de la jurisdicción de Columbia, instando al Gobierno a reintegrar a Ábrego y permitir que su caso migratorio continúe como si la expulsión a El Salvador no hubiera ocurrido de manera impropia.

No obstante, la sentencia no establece un plazo específico y solicita al tribunal de Columbia que aclare cómo la administración debe llevar a cabo este retorno, garantizando que no interfiera con la autoridad del Ejecutivo en la gestión de la política exterior.

Ábrego García, de 29 años, fue detenido el 12 de marzo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Maryland.

Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención en Texas y luego deportado a El Salvador junto a otros compatriotas y más de 200 venezolanos, quienes fueron acusados, sin pruebas, de asociarse con grupos criminales como Tren de Aragua o MS-13.

Al llegar, todos fueron ingresados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) bajo un acuerdo entre autoridades de EE.UU. y El Salvador.

Semanas después, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron que la deportación de Ábrego García a El Salvador "fue un error", ya que contaba con un estatus legal que lo protegía de ser deportado.

El caso de Ábrego García ha sido utilizado por políticos y organizaciones como un ejemplo en contra de la campaña de deportaciones masivas de Trump.

Él huyó de El Salvador debido a extorsiones y amenazas de la pandilla Barrio 18, como se detalla en documentos judiciales presentados por sus abogados después de que fue erróneamente acusado de ser parte de una pandilla por un informante en EE.UU.