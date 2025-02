Trump dijo que "seguramente" se reunirá este mes con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "seguramente" se reunirá este mes con el mandatario ruso, Vladimir Putin, durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

Trump, en un momento de reflexión sobre la situación en Ucrania, ignoró la preocupación de dicho país que teme haber sido marginado en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad. Apuntó que Ucrania podría haber llegado a un acuerdo con Rusia hace tres años.

El presidente afirmó: "Hoy escuché, ‘¡Oh, no vamos invitados!’ Bueno, has estado allí tres años, deberías haber puesto fin... Nunca deberías haberlo empezado. Podrías haber alcanzado un acuerdo”, afirmó.

En términos de la actual situación en Ucrania, Trump indicó que no se opondría al despliegue de tropas europeas para el mantenimiento de la paz en esa región. Aclaró que no pondría objeciones a tener tropas ahí, aunque señaló que Estados Unidos no estaría involucrado, comentando: "Porque estamos muy lejos".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, previamente anunció que se alcanzaron acuerdos sobre cuatro principios tras amplias entrevistas en Arabia Saudita, incluyendo la creación de un equipo de alto nivel para ayudar a "negociar y trabajar por el final del conflicto en Ucrania de manera que sea duradero y aceptable para todas las partes involucradas".

Este encuentro en Arabia Saudita representa un indicativo de deshielo en las relaciones previamente tensas entre Washington y Moscú desde que Trump asumió la presidencia en enero.