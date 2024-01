Temporal en Río de Janeiro: 11 muertos y al menos un desaparecido

Al menos once personas fallecieron en la ciudad de Río de Janeiro, y una permanece desaparecida, luego de las fuertes lluvias que afectaron este domingo a esa ciudad brasileña.

Las precipitaciones alcanzaron, con especial fuerza, la zona norte de Rio y los municipios aledaños de la región metropolitana, donde se concentraron los decesos, fruto de los deslizamientos, ahogamientos y algunas electrocuciones.

"Una mujer, además, permanecía desaparecida", informó la agencia AFP.

Los estragos causados por las lluvias llevaron al actual alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, Eduardo Da Costa Paes, a decretar la "situación de emergencia".

En tramos de la Avenida Brasil, una de las principales arterias de la ciudad, el agua acumulada llegó a superar el capó de automóviles.

/Inicio Código Embebido/

Major floods due to extreme rainfall in the Acari of Rio de Janeiro, Brazil ????



Video: TudoaconteceRJ

