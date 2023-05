Ron DeSantis anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó este miércoles que buscará la nominación republicana a la presidencia en 2024, lo que incluye un enfrentamiento con su antiguo aliado, el ex presidente Donald Trump, que sacudirá la carrera hacia la Casa Blanca.

DeSantis hizo el anuncio en un video antes de una entrevista de audio en esa red social con su CEO, Elon Musk.

Con un perfil nacional en ascenso y lo que se espera sean grandes recursos financieros, DeSantis, de 44 años, se convierte de inmediato en el mayor rival de Trump por la nominación republicana.

Pero las encuestas muestran a Trump con una ventaja de más de 2 a 1 sobre el gobernador de Florida, quien durante mucho tiempo ha sido considerado una estrella republicana en ascenso y el heraldo de una nueva generación de líderes en el partido. Trump, quien anunció en noviembre, también tuvo una ventaja inicial en la organización de su campaña en estados clave de votación anticipada.

