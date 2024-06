Quién es Noa Argamani, la rehén israelí cuyo secuestro se hizo viral

Horas después de ser rescatada de un cautiverio de ocho meses en Gaza, Noa Argamani llegó a un hospital de Tel Aviv para ver a su madre, enferma terminal.

Argamani, de 26 años, era uno de los rostros más conocidos entre los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre.

Las estremecedoras imágenes de su traslado a Gaza en una motocicleta, suplicando por su vida y tendiendo desesperadamente la mano a su novio, quien marchaba junto a ella a pie, dieron la vuelta al mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El novio de Argamani, Avinatan Or, sigue cautivo desde el 7 de octubre, cuando las fuerzas de Hamás secuestraron a cientos de israelíes luego de un festival musical.

Argamani fue rescatada el sábado, junto con otros tres rehenes, en una operación de las fuerzas especiales israelíes en un edificio de apartamentos del centro de Gaza.

"Estoy muy contenta de estar aquí", dijo en una llamada telefónica con el presidente de Israel a su regreso, sonriente y rodeada de amigos y familiares.

Más tarde fue recibida con vítores a su llegada al Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, donde su madre, Liora, está siendo tratada de un cáncer terminal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En octubre, poco después de que su hija fuera secuestrada en un festival de música en el sur de Israel, Liora, sentada en una silla de ruedas, fue consultada en una entrevista con un canal de televisión local respecto a cómo imaginaba su reencuentro. "Espero al menos poder abrazarla", respondió la mujer en ese momento.

El director general del hospital, Ronni Gamzu, declaró que el estado de la mujer era "complicado y duro". Dijo que Argamani era capaz de comunicarse con su madre, que creen que entendió que su hija había vuelto a casa.

"Durante los últimos ocho meses intentamos mantenerla en un estado en el que pueda comunicarse", señaló.

/Inicio Código Embebido/

245 days.



It has been 245 days since Noa hugged her father and her mother who is terminally ill. It has been 245 days since she was dancing with her friends at the Nova festival.



For 245 days, Noa was held captive by Hamas terrorists who only seek to cause pain and suffering.… pic.twitter.com/uNK2HqGg8a