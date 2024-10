Por qué Florida es un estado tan expuesto a los huracanes

Florida es el estado ubicado más al sureste de los Estados Unidos, con el Atlántico a un lado y el golfo de México al otro. Tiene cientos de millas de playas.

Con más de 22 millones de habitantes, es el estado que enfrenta una alta vulnerabilidad a los huracanes, y esta propensión se debe a una combinación de factores geográficos, climáticos y demográficos. A continuación, se detallan las principales razones que explican por qué Florida es tan susceptible a estos fenómenos naturales.

1. Ubicación estratégica:

Florida se encuentra en una posición geográfica privilegiada para recibir huracanes. Su península se extiende hacia el océano Atlántico y el Golfo de México, lo que la convierte en un punto de impacto para las tormentas que se forman en estas aguas26. La longitud de su costa es considerable, casi equivalente a la suma de las costas de todos los demás estados del sureste de EE.UU.

2. Topografía costera:

La costa de Florida presenta áreas bajas y una batimetría que favorece la formación de marejadas ciclónicas. Esto significa que cuando un huracán se aproxima, el agua es empujada hacia la costa con mayor facilidad, lo que incrementa el riesgo de inundaciones. En particular, la Bahía de Tampa es un ejemplo claro, donde su fondo marino poco profundo permite que las marejadas sean más devastadoras.

#Milton is predicted to bring life-threatening storm surge when it makes landfall tonight. Pay attention to watches & warnings. Listen to your local officials & follow @FLSERT for emergency alerts. pic.twitter.com/6dGxFE7bOz