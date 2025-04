Lula destaca que Trump evidenció su guerra comercial como una "disputa personal" con China

Tegucigalpa (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló este miércoles que los últimos anuncios de la administración estadounidense sobre la imposición de aranceles a diferentes países han dejado en claro que la guerra comercial se reduce a una "disputa personal" entre el presidente Donald Trump y China.

«Se vuelve cada vez más evidente que es una confrontación personal (de Trump) con China», expresó el mandatario progresista en declaraciones a la prensa tras su participación en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Lula comentó que el Gobierno de EE. UU. «anuncia medidas a diario y presenta declaraciones contradictorias». Indicó que ahora ha decidido imponer un arancel del 125 % a los productos de China, mientras que reducirá al 10 % el arancel para otros países durante un plazo de 90 días mientras busca negociar con cada uno de ellos.

«No sabemos cuál será el impacto de eso. Lo que tenemos claro es que China aplicará una sobretasa a EE. UU.», afirmó el presidente brasileño, quien manifestó que ningún otro país debería esperar que esta escalada les traiga algún beneficio.

«No soy de los que esperan que otros se enfrenten para obtener ganancias. Busco un mundo pacífico. No deseo vivir otra guerra fría», aseguró.

De acuerdo con Lula, insinuar que Brasil podría beneficiarse de esta disputa es reflejar un deseo de aprovechar el conflicto.

El presidente manifestó su rechazo a una guerra entre China y EE. UU. y sugirió que lo más sensato sería que EE. UU. se sentara a negociar con China.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la IX Cumbre de la Celac en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Str

Lula subrayó que «no necesitamos otra guerra. Las experiencias de la primera y segunda guerras mundiales son suficientes. Una tercera guerra sería catastrófica, no sería solo con armas convencionales, sino con armamento nuclear. Por eso, deseo la paz y la colaboración entre Xi Jinping y Trump, que sería beneficiosa para el mundo», dijo.

El mandatario también criticó la decisión de Trump de buscar negociar individualmente con cada nación, ya que, según él, es esencial establecer reglas comerciales multilaterales.

«Intentar hacer negociaciones individuales es un atentado contra el multilateralismo, que es vital para la estabilidad económica del planeta. Debemos reconocer que no se puede aceptar la hegemonía de un solo país, ya sea en el ámbito militar, cultural, industrial, tecnológico o económico», expresó.

Lula destacó la importancia de respetar la soberanía de todas las naciones y de buscar acuerdos basados en la igualdad, sin dominación ni arrogancia.

A pesar de que EE. UU. ha comenzado a hablar de reducir los aranceles, Brasil ha decidido responder con reciprocidad ante las decisiones unilaterales.

El presidente afirmó que Brasil aún no ha hecho ningún anuncio de medidas porque su intención es maximizar las negociaciones. «Brasil es un país que no busca conflictos. No deseamos enfrentamientos», enfatizó.

Por último, Lula advirtió que, a pesar de la situación actual, Brasil atraviesa un momento económico y político favorable, lo que le preocupa ante las decisiones unilaterales del Gobierno de Trump debido a sus posibles repercusiones negativas. «No podemos prever el efecto devastador que esto podría tener en la economía, incluso en la estadounidense. Nadie puede anticipar si será bueno o malo, ya que hay que evaluar el costo en términos de precios de los productos y de la relación multilateral», concluyó.