Los últimos hechos después del ataque de Irán a Israel

La Fuerza Aérea de Israel ha terminado de prepararse para un ataque contra Irán, informa Canal 13 de Israel.

El mismo canal reveló que una encuesta propia revela que el 29 por ciento de los israelíes cree que se debe responder inmediatamente, el 37que se debe responder más tarde y sólo el 25 considedra que Israel no debería responder.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su primer ataque directo, Irán lanzó decenas de misiles desde su territorio hacia Israel.

La gran mayoría de los misiles fueron interceptados fuera del territorio israelí por los sistemas de defensa aérea de Israel.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que el ataque fue en represalia por un ataque israelí al consulado iraní en Damasco a principios de este mes.

Los sistemas de defensa aérea de EE.UU. también interceptaron algunos drones iraníes.

El 99% de los más de 300 proyectiles disparados hacia Israel por Irán fueron interceptados por el ejército israelí.

Solo “un pequeño número” de misiles balísticos alcanzaron Israel.

Los restantes misiles balísticos, todos los misiles de crucero y todos los drones fueron interceptados antes de llegar al territorio israelí.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

Israeli war cabinet leans towards retaliating against Iran but is divided on timing and approach, concluding talks without a decision as US nudges Israel to reconsider options.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/qmMwtZnKZo