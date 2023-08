Hawái en llamas: al menos 80 muertos a causa de los incendios

El balance de muertos por el incendio forestal que arrasó la isla de Maui, en Hawai, se elevó al menos a 80 personas, mientras que miles se quedaron sin hogar y los bomberos continúan trabajando en la extinción de las llamas, en la peor catástrofe natural que sufrió este archipiélago estadounidense.

Se confirmó oficialmente que los muertos ya son 80, convirtiéndose en el mayor número de fallecidos por un desastre natural desde la condición de estado de la isla. Hasta el momento, la anterior catástrofe había sido el tsunami ocurrido en 1960, que dejó 61 muertos.

Según las autoridades locales, más de 14 mil personas fueron evacuadas de la isla de Maui y otras 14.500 debieron ser trasladadas a otras zonas cercanas, consignó la agencia AFP.

Claudio Gallea es cordobés y reside en Hawai en Haiku, y en diálogo con Cadena 3 expresó lo que se vive en la isla de Maui y habló de la desesperación que tienen los habitantes.

" Un huracán trajo el fuego a la ciudad y la gente corría por todos lados con desesperación, parecía un soplete que bajaba de la montaña y la gente corría por todos lados. El fuego no dejó nada en pie", relató el cordobés.

Richard Bissen, el alcalde de Lahaina, antigua capital del archipiélago y una de las zonas más turísticas de Hawái, estimó que el 80 por ciento de la ciudad quedó destruida debido a las llamas, avivadas por el huracán Dora.

"Lo que vimos es catastrófico. Es probablemente el mayor desastre natural de la historia del estado de Hawái", declaró el gobernador del estado de Maui, Josh Green, quien advirtió que se espera que la cifra de víctimas mortales aumente "muy significativamente".

Completely devastating but at the same time, so beautiful to see how strong #Maui community is. ??????#MauiFires #MauiCounty #Hawaii #Hawaiifires #lahainafire #Lahaina pic.twitter.com/jRibnh3OBQ