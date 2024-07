¿Fraude o legítimo?: la postura de los países sobre los resultados en Venezuela

La comunidad internacional no tardó en expresar su postura y se dividió en tres grupos marcados: los gobiernos que apoyaron los resultados de las elecciones en Venezuela, aquellos que rechazaron de inmediato y los que exigieron un recuento transparente.

Hubo trece países que se manifestaron a favor del triunfo de Nicolás Maduro:

Bolivia

Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente @NicolasMaduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo… pic.twitter.com/pQHx1Xvx7n — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 29, 2024

Nicaragua

Nuestro agradecimiento al Presidente Daniel Ortega, a la Vicepresidenta Rosario Murillo y a todo el pueblo de Nicaragua por su solidaridad y amor fraterno. Venezuela se ha expresado contundentemente mediante el ejercicio soberano del sufragio. Las sanciones criminales impuestas… pic.twitter.com/vFcDc6wDDu — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 29, 2024

Cuba

Conversé con el hermano @NicolasMaduro para transmitirle calurosas felicitaciones a nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos por el histórico triunfo electoral logrado, tras una impresionante demostración del pueblo venezolano.



Le reafirmé la solidaridad de #Cuba. pic.twitter.com/HDuV8eVn94 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 29, 2024

Honduras

Nuestra especial felicitación y saludo Democrático, Socialista y Revolucionario al Presidente @NicolasMaduro y al valiente pueblo de Venezuela por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía y el legado histórico del Comandante @chavezcandanga. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) July 29, 2024

Rusia

???????? Vladímir Putin felicitó a @NicolasMaduro por su triunfo en las elecciones presidenciales.



?? Estoy seguro de que Sus actividades como Jefe de Estado seguirán contribuyendo al desarrollo de las relaciones ruso-venezolanas en todos los ámbitos.https://t.co/FOPDPKjGUP pic.twitter.com/xNgNWkp3bX — Cancillería de Rusia ???? (@mae_rusia) July 29, 2024

China

Nuestro más sincero agradecimiento a la República Popular China por su reconocimiento al proceso electoral en Venezuela, que se llevó a cabo de manera ejemplar. Asimismo, agradecemos sus cálidas felicitaciones al Presidente @NicolasMaduro por su reelección. Valoramos… pic.twitter.com/mYX8pSOBMU — Yvan Gil (@yvangil) July 29, 2024

Serbia

Todo mi agradecimiento al Presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vucic, por sus emotivas palabras de apoyo, respeto y buenos deseos para nuestra patria que esta encaminada hacia un futuro de crecimiento, paz y tranquilidad. Seguiremos adelante en trabajo permanente para… pic.twitter.com/LXgS6Sp4nt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 29, 2024

Irán

“Felicitamos al pueblo y al gobierno de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en este país, así como al presidente electo del pueblo venezolano”, dijo, por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en su cuenta de X.

Iran felicitates #Venezuela for holding successful election, Maduro's win



We congratulate the Venezuelan people, government, and the elected president on holding successful presidential elections in the country.https://t.co/3zNS2XsREd https://t.co/fBDAwGEA5H — Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran ???? (@IRIMFA_EN) July 29, 2024

Guinea-Bissau

Extiendo mis cálidas felicitaciones a mi homólogo el Presidente Nicolás Maduro por su victoria en las elecciones presidenciales de Venezuela. ¡Todos mis mejores deseos para un nuevo mandato marcado por la paz, la prosperidad y el éxito!

J’adresse mes chaleureuses félicitations à mon homologue le Président @NicolasMaduro pour sa victoire à l’élection présidentielle du #Venezuela. Tous mes vœux pour un nouveau mandat empreint de paix, de prospérité et de réussîtes! — Umaro Sissoco Embaló (@USEmbalo) July 29, 2024

Qatar

Su Alteza el Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani envió un cable de felicitaciones a Su Excelencia el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por su reelección para un nuevo mandato presidencial, deseándole éxito y que las relaciones entre los dos países sigan desarrollándose y prosperando.

HH the Amir sends a cable of congratulations to President of the Bolivarian Republic of #Venezuela on his re-election for a new presidential term.#QNA #Qatarhttps://t.co/8PLJ9spevy pic.twitter.com/RKgAjl3K5Y — Qatar News Agency (@QNAEnglish) July 29, 2024

Siria

Al-Assad expresó en su misiva sus felicitaciones al pueblo amigo de Venezuela por el éxito del proceso electoral y por el apego a la soberanía y constitución de su país.

"Los venezolanos han mostrado tener una voluntad libre e independiente, lejos de cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos", puntualizó el líder.

Bielorrusia

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, felicitó este lunes al líder venezolano, Nicolás Maduro, por su “nueva victoria” en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo.

"La población de su país apoyó así el camino hacia la construcción de un Estado moderno e independiente, en el que el pueblo pueda determinar de forma independiente su propio destino", señaló Lukashenko en un telegrama publicado en su página web.

Madagascar

Mis felicitaciones al presidente Nicolas Maduro por su reelección. Madagascar saluda la democracia y la soberanía de Venezuela.

Mes félicitations au président @NicolasMaduro pour sa réélection. Madagascar salue la démocratie et la souveraineté du Venezuela. #Venezuela #MaduroNicolas

???????? — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) July 29, 2024

Catorce países pidieron un recuento transparente de los votos

Brasil

En un comunicado, la cancillería brasileña reafirmó “el principio fundamental de la soberanía popular, a ser observado mediante la verificación imparcial de los resultados” de la votación.

También afirmaron “seguir con atención el proceso de recuento” de votos y saludó “el carácter pacífico de la jornada electoral” en Venezuela”. Brasil “espera, en este contexto, la publicación por el Consejo Nacional Electoral de los datos desagregados por mesa de votación, paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado de la contienda”.

Colombia

El Canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo dijo: "Tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores".

"La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores", agregó.

Tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE),… — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) July 29, 2024

Estados Unidos

"Tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano", declaró el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en conferencia de prensa en Japón, donde realiza una visita.

"Ahora que concluyó la votación, es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Llamamos a las autoridades electorales a publicar el recuento detallado de votos (actas) para asegurar la transparencia y rendición de cuentas”, indicó.

???????? | URGENTE - VENEZUELA VOTA: Secretario de Estado de EEUU, Blinken: “Tenemos serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejan el deseo o los votos del pueblo venezolano… la comunidad internacional está observando de cerca y actuará acorde”. pic.twitter.com/gPlHqToNkX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 29, 2024

Francia

"Solo la transparencia total del proceso electoral puede garantizar la sinceridad del voto y el respeto de la voluntad de los electores", afirmó el Ministerio francés de Relaciones Exteriores.

España

El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, sostuvo que "la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables".

Y agregó: "Pedimos que se mantengan la calma y el civismo con los que transcurrió la jornada electoral".

La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables. Pedimos que se mantengan la calma y el civismo con los que transcurrió la jornada electoral. — José Manuel Albares (@jmalbares) July 29, 2024

No obstante, la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, dijo que hay que "reconocer" el resultado electoral en Venezuela y actuar con "transparencia" si hay dudas, en contrapartida con la posición del gobierno español.

Italia

"Tengo muchas dudas sobre el desarrollo regular de las elecciones en Venezuela. Solicitamos resultados verificables y acceso a documentos: ¿El resultado que anuncia la victoria de Maduro refleja realmente la voluntad del pueblo?", publicó el canciller italiano, Antonio Tajani.

Ho molte perplessità sul regolare svolgimento delle elezioni in Venezuela.

Chiediamo risultati verificabili ed accesso agli atti :

il risultato che annuncia la vittoria di Maduro rispecchia veramente la volontà del popolo? — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 29, 2024

Reino Unido

La embajada británica en Venezuela sostuvo que "nos preocupan las denuncias de graves irregularidades en el recuento y los resultados declarados de las elecciones en Venezuela" y exigió "la publicación rápida y transparente de resultados completos y detallados para garantizar que reflejen los votos del pueblo venezolano".

Nos preocupan las denuncias de graves irregularidades en el recuento y los resultados declarados de las elecciones en Venezuela.



Exigimos la publicación rápida y transparente de resultados completos y detallados para garantizar que reflejen los votos del pueblo venezolano. https://t.co/GrArmrh7s7 — UK in Venezuela ???????? (@UKinVenezuela) July 29, 2024

Unión Europea

Los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela no han sido verificados y no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que se publiquen y verifiquen todas las actas oficiales de las mesas electorales.https://t.co/R3WihRXr1x — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 29, 2024

México

En conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que reconocerá el triunfo del Nicolás Maduro si el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela "confirma la tendencia".

Al respecto, dijo que su administración esperará el resultado definitivo, con el 100% del escrutinio que emita el CNE para dar su postura.

Paraguay

"Nosotros queremos que se pueda hacer todo el control, lo hemos pedido siempre y queremos que ahora se controlen las actas, que creo que es lo que va a dar seguridad al proceso electoral y principalmente darle legitimidad al Gobierno que sea electo", aseguró el presidente Santiago Peña a periodistas.

República Dominicana

El presidente Luis Abinader, consideró "indispensable" un recuento de las actas, con verificación internacional, para reconocer el resultado de los comicios celebrados el domingo en Venezuela, cuyo ente electoral atribuyó la victoria al gobernante del país, Nicolás Maduro.

Guatemala

Venezuela merece resultados transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo.



Recibimos con muchas dudas los resultados anunciados por el CNE. Por eso, son imprescindibles los informes de las misiones de observación electoral, que hoy más que nunca, deben defender… — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 29, 2024

Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que los resultados anunciados son “difíciles de creer” y exigió “total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

“Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, agregó.

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

Uruguay

Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales.

El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 29, 2024

Los gobiernos que no reconocieron el triunfo y lo calificaron como fraude

Argentina

DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

Ecuador

En toda la región, hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos, ese es el peligro de la dictadura, y hoy somos testigos de cómo uno más de ellos intenta arrebatarle la esperanza a millones… https://t.co/mEI2jkhew9 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) July 29, 2024

Perú

Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela.



El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano. — Javier González-Olaechea (@J_GonzalezOFr) July 29, 2024

Panamá

Panamá se suma al rechazo generalizado respecto del resultado electoral en Vzla. Aspirábamos a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida. Accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana. Anunciaremos medidas que adoptaremos… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) July 29, 2024

Costa Rica

