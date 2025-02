El canal "es operado por Panamá y seguirá así" afirmó el presidente de ese país

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó este domingo que el canal interoceánico "es operado por Panamá y lo seguirá siendo", aunque propuso iniciar conversaciones a nivel técnico con los Estados Unidos para despejar las preocupaciones de Washington sobre una hipotética injerencia de China.

"Un equipo técnico puede tratar el tema con Estados Unidos y aclarar las dudas que tengan", dijo Mulino a los periodistas tras conversar con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien arribó hoy a Panamá en su primer viaje fuera de los Estados Unidos desde que asumió como secretario de Estado.

"El canal es operado por nuestro país, el presidente (Donald) Trump tiene su opinión sobre la presencia de China, y eso no lo puedo cambiar. Yo no me puedo meter en el canal por su autonomía constitucional", agregó.

"Establecimos un análisis interesante de las relaciones internacionales de Panamá con el mundo a través de nuestra posición geográfica. Importante es decir que se reconoce en este tema igualmente la importancia de que la soberanía de Panamá no está en cuestión", dijo el presidente panameño.

El secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió a Panamá que Washington tomará medidas si no realiza "cambios inmediatos" en el Canal de Panamá. Su argumento: que el país latinoamericano violó el tratado de traspaso.