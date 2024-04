Ecuador invadió la embajada de México en Quito

Este viernes a la noche, fuerzas policiales ecuatoriana ingresaron a la fuerza en la embajada de México en Ecuador para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado en esa sede diplomática.

El hecho sin precedentes dejó imágenes impactantes, en donde se agredió y redujo a personal diplomático mexicano por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el “inmediato rompimiento” de las relaciones diplomáticas.

En la red social X, López Obrador dijo que el hecho fue una “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”.

/Inicio Código Embebido/

Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al exvicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 6, 2024

/Fin Código Embebido/

En tanto que la canciller mexicana Alicia Bárcena también confirmó la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Daniel Noboa, y advirtió que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia.

“Ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, señaló Bárcena en un X.

/Inicio Código Embebido/

COMUNICADO. “México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador tras ataque a su embajada”.



Ante la brutal irrupción perpetrada por la policía de Ecuador a la embajada mexicana la noche del viernes 5 de abril, y de acuerdo a la instrucción del presidente Andrés Manuel López… pic.twitter.com/Zwg2jGAYOg — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 6, 2024

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Indicó, además, que el personal diplomático saldrá de aquel país de inmediato.

El operativo montado por uniformados ecuatorianos irrumpió en la embajada mexicana y salieron de la residencia con Glas detenido en un auto negro.

Roberto Canseco, jefe de la delegación mexicana en Ecuador, intentó detener el operativo, pero fue reducido por los uniformados. “Me golpearon contra el suelo. Traté de impedir que entraran. Delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. Estoy muy preocupado por Glas porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto, es totalmente por fuera de toda norma”, aseguró.

Roberto Canseco, jefe de la delegación mexicana en Ecuador, intentó detener el operativo

/Inicio Código Embebido/

El asalto a la embajada de #México en Ecuador es un acto alarmante que pone de manifiesto el autoritarismo del Gobierno de Noboa. Este ataque fascista no solo viola las normas internacionales, sino que también atenta contra las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En… pic.twitter.com/Tkv4mXm75z — Leonidas Iza Salazar Oficial (@LeonidasIzaSal1) April 6, 2024

/Fin Código Embebido/

Quién es Jorge Glas

Glas fue vicepresidente del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017.

Enfrenta dos órdenes de localización y detención en Ecuador por distintos casos de corrupción y permanecía con asilo político en la embajada desde el 17 de diciembre de 2023.

Los cargos en su contra incluyen incumplimiento de medidas cautelares y peculado en el proceso conocido como Reconstrucción de Manabí.

La operación policial fue efectuada sin consentimiento previo de México, luego de que Ecuador decidiera considerar no lícita la concesión de asilo diplomático.

Las autoridades ecuatorianas planeaban trasladarlo, en primera instancia, a la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, a la Unidad de Flagrancias.