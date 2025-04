China rechaza acusaciones sobre ciudadanos en Ucrania y reafirma su neutralidad

Pekín (EFE).- El gobierno de China desmintió este miércoles la implicación organizada de sus ciudadanos en la guerra de Ucrania junto a las fuerzas rusas, reiterando su postura neutral y su compromiso con encontrar una solución política al conflicto.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores, sostuvo que "la posición de China sobre la crisis en Ucrania es clara y coherente, y ha sido reconocida ampliamente por la comunidad internacional", al ser consultado sobre la supuesta captura de dos ciudadanos chinos en el frente del Donbás.

El portavoz aseguró que Pekín está "verificando la información con la parte ucraniana" y recalcó que el gobierno chino ha instado a sus ciudadanos a "alejarse de las zonas de conflicto y abstenerse de participar en operaciones militares de cualquier parte".

Esta respuesta se produce tras las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien el martes denunció la detención de dos chinos que se encontraban combatiendo junto a las tropas rusas, afirmando que hay indicios de que podría haber "muchos más".

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



